¿Qué pasa con la salud de Alejandra Espinoza? Eso es algo que no solo el público se pregunta, también ella, pues a 10 días de su internación con una parálisis en la mitad de su rostro, los médicos no descubren qué lo provocó.

Ale estuvo de invitada para conducir ‘El Gordo y la Flaca’ junto a Raúl de Molina en reemplazo de Lili Estefan, quien tenía el día libre. Vimos una Alejandra muy diferente a la de siempre, la que evita el llanto, la que siempre está sonriendo y con la adrenalina al tope. Hoy entró al estudio del show de la tarde de Univision abrumada, triste, preocupada, tanto que apenas De Molina le preguntó por su salud y le dijo que la veía estresada comenzó a conmoverse.

Raúl de Molina pidió a la producción dejar el material que iban a presentar de lado, y permitirle hablar con Alejandra de su salud, quien luego de hacer un relato de cómo terminó n el hospital, y todo lo que le sucedió con el médico que, como te contamos, aseguró que fue negligente, regresó atrás en el tiempo.

“Algo en mi cuerpo está mal, hay algo que no sé que es… Me hicieron MRI de la cervical, de la espalda”, explicó Alejandra sobre un episodio que vivió cuando unas semanas antes corrió una maratón.

La mayor angustia de Espinoza es preocupar a su familia. En este momento sus papás viajaron de San Diego a Miami, para acompañarla, en especial su padre que es doctor.

“El estrés para mí, más que saber que algo me podía pasar, era el estrés que le estaba provocando a mi familia… Mi papá se asustaba, cuando le dije el medicamento que me estaban dando me decía que algo estaba pasando”, le explicó a De Molina entre lágrimas.

Alejandra explicó que, hasta el momento, siguen sin encontrar qué fue lo que le pasó y lo que le pasa, porque explicó que aún tiene un poco de parálisis en la mitad de su cara. Lo único que hasta ahora descubrieron fueron dos nódulos en las tiroides, pero que eso no tiene nada que ver lo ocurrido.

“Yo físicamente nunca me he sentido mal, cuando me dieron el medicamento sí me sentía decaída, pero en cuanto al ánimo lo tengo un poco por el suelo por muchas razones, la principal va a ser la cuestión de mi familia“, contó.

“Ojalá sea estrés y que solo sea cambiar un poco mi estilo de vida y ya“, concluyó entre lágrimas, las que se acentuaron más cuando Raúl, a su estilo le dijo lo siguiente.

“Cuando tú llegaste me iba a besar y yo te dije que no, porque con el coronavirus yo tengo miedo y no beso a nadie, pero ¿te puedo abrazar?” y en este momento, con el silencio absoluto del estudio los dos terminaron llorando.

Alejandra deberá seguir haciéndose estudios, una biopsia de los dos nódulos y el domingo la veremos, como siempre, conduciendo ‘Nuestra Belleza Latina’.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DEL ABRAZO:

