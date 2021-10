Ruby Correa fue reconocida por luchar para lograr la ayuda económica para indocumentados en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Make the Road New York / Cortesía

Rubiela Correa o Ruby, originaria de Colombia, es una de las cuatro indocumentadas reconocidas con el “Freedom for Fear” (Libres del miedo), debido a su contribución para que el 6 de abril de este año se aprobaran $2,100 millones de dólares para crear el Fondo para Trabajadores Excluidos, la cual permitió otorgar entre $3,200 y $15,600 dólares a inmigrantes indocumentados que perdieron su trabajo o tuvieron menos horas laborales durante la pandemia de COVID.-19.

Antes de la pandemia, Correa cuenta que trabajaba limpiando casas y cuidado a personas enfermas.

“Mi rutina era trabajar, tener dinero y mandarlo a Colombia, tener a mi hijo estudiando… tener cómo ayudar a mi familia”, compartió en el podcast El Diario Sin Límites cinco días después de que el fondo fuera aprobado por la Legislatura de Nueva York.

Correa reconoce que era ajena al activismo, al que llegó por necesidad, pero del que no piensa salir.

“De eso a llegar a no tener nada, pues me lastimaba, porque no podía obtener la ayuda para poder ayudarlos a ellos también… escuchar a mi hijo: ‘Mamá, mira que me voy a quedar sin la universidad'”, compartió. “Empiezo a conocer todo esto y me doy cuenta que no soy la única y ahí es cuando empiezo a luchar, día tras día, día tras día, tratando de que mis tristezas se fueran y terminar estos 23 días que pasamos… mi amiga y yo, 23 días sin comer, fue un reto que lo hice con la ayuda de Dios… y lo logramos… y creo que lo vovería a repetir”.

Además de Correa, las mexicanas Sonia Pérez, María Isabel Sierra y Sixta León Barrita recibieron el galardón que otorga el Roosevelt Institute y que este año fue en una ceremonia virtual, debido a las restricciones por la pandemia.

El instituto consideró que las inmigrantes hicieron un “extraordinario sacrificio” al participar en una huelga de hambre que fue clave para que la legislatura del estado de Nueva York creara el fondo.

Escucha a Correa sobre cómo se integró a este movimiento con organizaciones como Make the Road New York.

Escucha el podcast en Spotify o dale click al siguiente enlace.

Con información de EFE