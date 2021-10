Bombazo: con una oferta millonaria el FC Barcelona buscará seducir a Kylian Mbappé y robárselo al Real Madrid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kylian Mbappé probablemente está quemando sus últimos cartuchos en el París Saint-Germain. El futbolista francés finaliza su contrato con el PSG esta temporada y parece no tener intenciones alguna de renovar. Bajo estas circunstancias, el Real Madrid sale como el principal interesado por el delantero. Sin embargo, el FC Barcelona se habría sumado a la pelea y tendría una millonaria estrategia para quitárselo al conjunto merengue.

Barcelona wants Kylian Mbappe💙❤️ pic.twitter.com/i7ZQA9x5iH — Leo Messi (@Messi_10_30) October 21, 2021

A partir del mes de enero, Kylian Mbappé estará con la total libertad de firmar un precontrato con cualquier otro club. El jugador llegaría gratis a cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios. No obstante, el FC Barcelona no querría ahorrase ese dinero y lo utilizaría para seducir al futbolista francés.

El conjunto catalán le ofrecería una prima de €90 millones de euros ($104.74 millones de dólares), para quedarse con Mbappé. En primera instancia esta cifra superaría la que se presume que pagaría el Real Madrid ($58.1 millones de dólares). Evidentemente, esta cantidad de dinero sería un extra de su salario.



(Source: AS) pic.twitter.com/OmapOgnO1y— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 21, 2021

En este sentido, el FC Barcelona buscaría robarle el sueño al Real Madrid. El conjunto catalán busca con ansias el reemplazo de Lionel Messi. A pesar de que los blaugranas cuentan con jóvenes talentos, los resultados no se han alcanzado a corto plazo, por lo que Joan Laporta querría a una estrella del presente para reestructurar su club.

