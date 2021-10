Escalofriante relato de Patrice Evra: su maestro abusó sexualmente de él siendo niño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Detrás de cada deportista hay historias que contar, unas muy felices y otras que provocan tristeza y dolor. A Patrice Evra lo entrevistaron en el ‘The Times’ y ahí reveló que cuando era niño uno de sus maestros abusó sexualmente de él.

Uno de los relatos más duros que haya contado deportista alguno en los últimos tiempos. Nunca se atrevió a revelarlo públicamente, ni siquiera a denunciar y ahora lo hace para proteger a los niños de situaciones como la que él vivió.

Ese maestro lo tocaba, empujaba y golpeaba, “se excitaba sexualmente y se tocaba a sí mismo” mientras lo hacía, reveló el francés.

“No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”, dijo.

Él, por diversos motivos familiares, se veía en la obligación de quedarse tres noches con ese maestro de su infancia y su mamá desnocía la situación hasta que un buen día decidió no ocultarlo más.

“Lo más difícil fue contárselo a mi madre. Ella dijo que sentía no haberse dado cuenta y que, si seguía vivo (el profesor), lo mataría”, siguió. Evra, para no decirle nada, solo intentaba convencerla para no volver a la casa de aquel hombre.

También lamentó no hablar con la policía, cuando una vez se acercaron a él para hablar del tema ya que ese maestro era investigado por varias quejas similares. “Lamento esa decisión”, dijo.

Nunca ha pensado ir a juicio por esa terrible experiencia y decidió enterrarla. Pero sí le mandó un mensaje a los niños que han sido abusados sexualmente.

“Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo”, cerró.

