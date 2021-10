‘Así Se Baila’: La verdad sobre la renuncia de David Chocarro y Carolina Laursen

Exclusiva

¡Renunciaron! Y dejaron a todos con la boca abierta, llorando, con un vacío… En exclusiva, al final de la séptima gala de ‘Así Se Baila’, hablamos con Carolina Laursen y David Chocarro quienes nos cuenta la verdad sobre su renuncia.

No fue por el altercado con los jueces la semana pasada, no fue porque se sentían amenazados, de hecho fueron dos veces ‘La Pareja de Plata’, y jamás estuvieron nominados. Su razón es la más poderosa de todas: su familia, sus hijas Allegra y Brigitta, a quienes casi no ven desde que entraron a la competencia.

-¿Por qué renunciaron?

David Chocarro: En realidad era una sensación que traíamos los dos. Estábamos varios días seguidos sintiendo la angustia de sentir que nos estaba pasando por arriba el programa, muchas horas, mucho agotamiento… Cuando llegábamos a casa ya estábamos cansados, dormíamos, no podíamos atender a las niñas como nos gusta, poder estar con ellas, escucharlas, poder compartir con ella sus actividades, y fue casi una sensación general.

Carolina Laursen: Nosotros estamos viviendo acá en Miami y estamos solos, no tenemos familia que por ahí haga de una contención. Viajó un amigo de Argentina, que nos está ayudando, pero es un amigo no tiene la responsabilidad de criar y contener a nuestras hijas y eso fue la base de la decisión… Después también tenía que ver con que el programa demandaba muchas horas, pensamos que no iba a ser tan exigente en cuestión de horarios, y nosotros estábamos muy cansados, además damos clases de teatro, teníamos una obra estrenando… Había varios días seguidos que ninguno de los dos vimos a nuestras hijas, y ahí comenzamos a sentir que no estaba tan bueno, y empezamos a dejar de disfrutarlo como tal.

Carolina Laursen y David Chocarro. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

-¿Qué se llevan de esta experiencia?

David Chocarro: Nos llevamos mucha amistades, anécdotas, relaciones preciosas… Más allá de lo que salió en cámara, con todos los participantes, se hizo una comunidad preciosa, creo que estábamos todos en el mismo pesar, en el mismo sacrificio, y en el mismo gozo, porque era todo muy gratificante, pero muy cansado. Hermosas anécdotas.

-¿Qué le dicen al público que tanto lo apoyó y ahora se quedan sin ustedes?

Carolina Laursen: Las gracias por estar pendientes de cada domingo, de cada baile. Que no se decepcionen, que sigan apoyando al show, que sigan apoyando a los otros chicos, que van a seguir que están con energía todavía, la que nosotros ya no tenemos. Y seguir conectado en las redes sociales.

David Chocarro: Muchas gracias por estar.

