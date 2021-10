VIDEO: Tres niños fueron hallados en un apartamento en Texas junto a los restos de su hermano

Las autoridades de Texas hallaron este domingo a tres hermanos de 15, 10 y 7 años de edad que se presume fueron abandonados con el cuerpo en descomposición de otro niño adentro de un apartamento.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, detalló en una conferencia de prensa que el hermano mayor llamó a las autoridades y aseguró que sus padres no habían vivido en el apartamento desde hace ya varios meses. Les dijo que los restos de un cuerpo en una de las habitaciones eran los de su hermano de nueve años, quien según había muerto un año antes.

“Parece que estuvieron allí mientras el cuerpo se estaba deteriorando”, dijo González durante la rueda de prensa.

Sheriff Ed Gonzalez updating media at 3535 Green Crest. Three juveniles were found alone in a home, along with a deceased juvenile. Homicide investigators long with CPS and Child Abuse investigators are on scene. #HouNews pic.twitter.com/SpJXHbBswy — HCSOTexas (@HCSOTexas) October 25, 2021

Este lunes el sheriff actualizó el casó y explicó que los tres niños se encontraban en estado de desnutrición y mostraban signos de lesiones físicas. Indicó que fueron trasladados a un hospital para ser evaluados y tratados.

También informó que la madre de los niños y su novio fueron localizados. Se presume que los mismos no habían estado en el apartamento durante varios meses, sin embargo, hasta el momento no hay un dictamen claro de ello.

“Esta sigue siendo una investigación activa”, sentenció sheriff González, quien además señaló que la Unidad de Homicidios de HCSO, la Unidad de Abuso Infantil y la Unidad de Escena del Crimen están llevando a cabo la investigación. Update to scene on Green Crest; a teen (15) adviser that his 9-yr-old brother had been dead for a year and his body was in the room next to his. Deputies found skeletal remains of a small child. Deputies also found two other male children in the apt unit under the age of 10. Both https://t.co/GTDcKeM03K— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 25, 2021

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

–Condenan a 6 años en prisión a dueña de guardería en Colorado por encerrar en su sótano y maltratar a menores

–Niñera abandona a menor cerca de autopista de Rhode Island y lo reporta como desaparecido

–Cuerpo de niño hallado en parque podría ser de menor desaparecido; la madre y su novio fueron detenidos en El Bronx