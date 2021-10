Maradona: Sueño Bendito, las intérpretes de Claudia Villafañe destacaron su resiliencia para acompañar a Diego muchos años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ser la esposa de Diego Armando Maradona en sus años de gloria tenía sus retos, pero acompañarlo en la época de adicción del Diez era sinónimo de resiliencia y entereza. Justo así lo describen Laura Esquivel y Julieta Cardineli, actrices que interpretarán a Claudia Villafañe en la nueva serie Maradona: Sueño Bendito.

Este viernes 29 de octubre se estrenarán los cinco primeros capítulos de la bioserie del fallecido jugador legendario de la Selección Argentina y varios clubes como Napoli y FC Barcelona. Se podrá ver en 240 países a través de Amazon Prime Video y cuenta con 10 episodios cargados de emotividad, drama y una historia de amor que marcó la vida del Diez.

“Fue mucho trabajo el que se hizo. A nivel profesional aprendí muchísimo, venía de otra escuela como el teatro, de la música que fue a lo que me fui dedicando más. Ahora estar en una serie que tiene una producción muy cinematográfica con todo un equipo inmenso en vestuario, post producción y como está editada, es de mucho peso”, declaró Laura Esquivel en exclusiva para El Diario NY.

Esquivel tiene 27 años de edad, pero desde muy chica se entró en el mundo televisivo. Se hizo reconocida en su país al interpretar Patricia “Patito” Díaz Rivarola en Patito Feo. Ahora le llegó el personaje de Claudia Villafañe joven para llegar al mundo entero con la serie de Maradona.

“Lo más difícil de encarnar a este personaje es que se trata de un personaje que existe, es real. Con mucho trabajo y muchos meses de ensayo con Julieta Cardinali y nuestro director, trabajamos, vimos videos, fotos, gestos, trabajamos el tono vocal también en diferentes etapas de su vida. La idea no era hacer una imitación tal cual de Claudia (Villafañe), sino era poder construir desde nuestro lado y nuestro material, expresar lo que pasaba y sentía en ese momento”, afirmó la actriz, cantante y presentadora de televisión.

Laura vivió tanto el personaje de Claudia que se atrevió a manifestar su opinión de lo que fue Villafañe en la vida de Diego, y también lo que aprendió de su vida por intermedio de este papel actoral.

“Aprendí que es una persona muy fuerte, digamos que está en todas; en las buenas y en las malas acompañando. Aprendí que acá se está contando entre Diego y Claudia una historia de amor que perdura en el tiempo más allá de las cosas buenas y malas que pasen. Destaco esta gran fuerza que tiene para estar al lado de una persona (Maradona) con esta vida, que pasó de no tener llegada a tantas cosas, de un barrio humilde, a tener de repente todo y empezar a triunfar”, concluyó.

Julieta Cardinali: “Este personaje me llega en un momento donde me siento con mucha seguridad para enfrentarlo”

Con un amplio historial en teatro, cine y televisión le llegó a Julieta Cardinali la responsabilidad de interpretar a Claudia Villafañe en dos momentos de su vida, en la serie Maradona: Sueño Bendito. Y contó que lo que significa trabajar para una plataforma de streaming una serie como esta.

“Esta miniserie estuvimos casi nueve meses filmándola, entonces tiene los tiempos más parecidos a los de una película que al de una serie de televisión. Para una actriz está buenísimo porque tiene un montón de meses de trabajo en un formato muy cuidado”, dijo a El Diario NY.

“Mi primer Claudia es de unos 20 años que todavía está llena de ilusión y acompañando a Diego en su momento de gloria y que se vuelve un ídolo absolutamente popular y empieza a ver que la vida no es tan fácil, que no es lo mismo vivir como en el barrio. De repente se van a Europa y empiezan a tener un montón de posibilidades que antes no tenían y eso trae mucho miedo, mucho vértigo”, describió la actriz de 44 años de edad.

Trabajó por varias semanas en la caracterización de Villafañe y quedó satisfecha de lo logrado y confiesa haberlo disfrutado.

“Después hago una Claudia de 40 años, más adulta, y está más cansada. Ya pasó por momentos muy difíciles y está acompañando a un Diego que está pasando por un momento de adicción que todos conocemos, y ella fue su compañera en ese momento también”.

¿Se debe separar al Maradona futbolista de lo que fue como persona fuera de las canchas? Cardinali dejó claro que en la serie se mostrará las dos versiones o más del Diego. Sin embargo, no hace un juicio moral de lo que fue en vida.

“Acá se toma la carrera futbolística de Maradona, pero no se separa el deportista de la vida personal. A nosotras como actrices si nos concentramos en no juzgar, no hacer un juicio moral sobre lo que fue Maradona, porque no podríamos interpretar a este personaje. Me parece que eso fue muy importante, estar concentrada en no hacer un juicio moral sobre él. Después, personalmente y en privado, uno puede pensar lo que quiera, pero para construir el personaje no se puede”, cerró la artista.

