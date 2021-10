VIDEO: Cubano Jorge Soler hace historia por partida doble en la Serie Mundial de la MLB

Jorge Soler, jardinero cubano de los Atlanta Braves, hizo historia por partida doble en la Serie Mundial de la MLB, luego de iniciar el primer juego con un gran jonrón ante los primeros lanzamientos del pitcheo de los Astros de Houston.

El batazo de Soler que fue apenas al tercer lanzamiento del abridor dominicano Framber Valdéz, lo convirtió en el primer pelotero que abre con vuelacercas el primer juego de una Serie Mundial, en la parte alta del primer capítulo.

Jorge Soler se convierte en el ÚNICO "primer bate" que conecta un HR en la parte alta de la 1ra entrada en una #WorldSeries. pic.twitter.com/BzrvQZ9fxI — MLB Cuba (@mlbcuba) October 27, 2021

Cabe destacar que antes del cubano, otros cuatro peloteros habían pegado un bambinazo en un primer episodio del Clásico de Otoño, sin embargo todos lo hicieron cerrando la entrada, según lo indicó la experta en estadísticas de la MLB, Sarah Langs. This is the 5th Game 1 leadoff HR in World Series history



BUT IT'S THE FIRST IN THE TOP OF THE FIRST…AKA THE FIRST OVERALL BATTER OF THE GAME https://t.co/CGEm6tApDU— Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 27, 2021

Según MLB Stats, el batazo de Soler salió por todo el jardín izquierdo a una velocidad de 105 MPH y recorrió una distancia de 382 pies.

Jorge Soler hace historia con los Bravos de Atlanta

Por otra parte, Jorge Soler también hizo historia con los Bravos de Atlanta al convertirse en el primer jugador del equipo que conecta un jonrón en la Serie Mundial desde que Bill Bruton lo hizo en el Juego 2 del Clásico de Otoño de 1958 contra los Yankees.

El jonrón de @solerpower12 fue el primer jonrón de un "primer bate" de #LosBravos en la #WorldSeries desde que Bill Bruton lo hiciera en el Juego 2 de la Serie Mundial de 1958 contra los Yankees. #PorLaA | #BattleATL pic.twitter.com/0x4E3FkjQz— Bravos de Atlanta (@LosBravos) October 27, 2021

