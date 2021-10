Así fue la respuesta de Adam Levine tras las críticas que recibió por una fan en su último concierto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para nadie es un secreto que cuando un artista reconocido a nivel mundial se presenta en un escenario, los fanáticos tienden a realizar actos polémicos que, a priori, pueden frenar la presentación de un cantante o el mismo puede reaccionar de una manera poco ética. El segundo punto fue algo similar que tuvo como protagonista a Adam Lavine, quien es el líder de la banda ‘Maroon 5’, y un acto descuidado que hizo hacia una fan, fue suficiente para que el vocalista de la agrupación estuviera en el ojo del huracán en las redes sociales.

Todo comenzó en el último concierto de ‘Maroon 5’ en Los Ángeles, California. Adam Levine se encontraba en la tarima cantando la canción ”Sunday Morning’, cuando de repente, una fanática subió a la tarima y lo abrazó emocionadamente. Mientras la fan lo estaba abrazando, el vocalista puso una cara de desagrado, gritó y apartó con mucha fuerza a la muchacha. Después de eso, Adam Levine empezó a sacudirse la camisa e hizo un gesto como de ‘asco’ y continuó cantando su tema musical.

Esta reacción del vocalista de ‘Maroon 5’ no tardó mucho para que se viralizara en redes sociales y los internautas empezaron a llenar el vídeo con comentarios no tan favorables por el percance de Adam Levine hacia la fan. “Necesita sentarse y ser un poco humilde durante un segundo”; “Ha olvidado que gracias a la gente como ella él es quién es”; “Probablemente no quiere que las chicas lo manoseen porque está casado con Behati Prinsloo”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

@adamlevine @maroon5 no longer a fan she's the reason ur a superstar u douchebag!!! pic.twitter.com/JC37kH82Gc — Kelly Bender (@KelleyBender1) October 25, 2021

Posteriormente, Adam Levine salió en defensa por todo lo sucedido y publicó un vídeo en sus historias de Instagram para que explicase la razón sobre porqué reaccionó de esa manera con la fanática: “Solo quería abordar el incidente del Hollywood Bowl, en el que una fan se me acercó en el escenario. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestro público. Sin ellos no tendríamos trabajo. Pensar que cualquiera pueda creer que los veo inferiores a nosotros hace que se me revuelva el estómago. No soy así, nunca he sido así”, expresó el vocalista de ‘Maroon 5’ en sus redes sociales.

