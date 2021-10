Bill Murray se une al reparto de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bill Murray, el veterano actor que saltó al estrellato en Hollywood con su papel de Peter Venkman en la cinta de ‘Los Cazafantasmas’, estuvo ligado en rumores durante las últimas semanas por una presunta vinculación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Finalmente, el propio actor y humorista confirmó lo que todos los internautas estaban esperando: Bill Murray se unió al reparto de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania‘

La noticia se confirmó el pasado martes mediante una entrevista que concedió Bill Murray al medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. Asimismo, también reveló que ya grabó todas sus escenas de la película pero aun no ha dicho qué personaje interpretará.

“Recientemente hice una película de Marvel. Algunas personas se sorprendieron bastante por el hecho de que me decidiera por un proyecto así. Pero para mi la cosa estaba bastante clara: yo conocí al director y realmente me gustó mucho. Fue divertido, humilde, todo lo que quieres de un director”. Bill Murray

Großes Vergnügen neulich, auch wenn er mich zwei Stunden warten ließ: mein Interview mit Bill Murray zum Start von #TheFrenchDispatch, jetzt im Kino. pic.twitter.com/24ij0XI2hB — Patrick Heidmann (@patrickheidmann) October 25, 2021

Cabe recordar que el gran elogio de Bill Murray hacia el director que estará detrás de las cámaras de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ es Peyton Reed, quien pudo coincidir con el actor estadounidense en la cinta ‘Bring It On’ y catalogó esa producción cinematográfica como una película “malditamente buena”, una de las razones por las que Bill Murray decidió formar parte de esta película de superhéroes simplemente para volverse a encontrar con su director favorito. Sin embargo, el actor comentó que no desea convertirse en un personaje que, a priori, tenga ese protagonismo para aparecer en más cintas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Ahora al menos he probado cómo es filmar una película de Marvel, pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez” Bill Murray

Está más que confirmado que todo el reparto de las dos películas anteriores de Ant-Man regresarán a esta tercera parte. Nuevamente los fanáticos verán a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y a Jonathan Majors. Este último actor fue escogido para interpretar al poderoso villano Kang: ‘El Conquistador‘, un personaje que los fans pudieron observar en el final de temporada de Loki personificando a una variante.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a los cines en julio de 2023. Por los momentos, se desconoce el trasfondo de esta cinta. Se especulaba en los últimos meses que la tercera cinta de Ant-Man introduciría a ‘Los Cuatro Fantásticos’ para que ayudasen a Scott Lang a realizar este viaje al Reino Cuántico, pero hasta ahora eso ha sido solo un rumor. View this post on Instagram A post shared by Ant-Man (@antmanofficial)