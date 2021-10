‘Astroboy’ José Altuve le dio vida a Houston en la Serie Mundial con un jonrón que lo hizo meterse en la historia [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Empezó la redención de José Altuve en la Serie Mundial 2021 con otra actuación sobresaliente en Clásicos de Otoño con doble y jonrón. Houston Astros se repuso a la derrota inicial y venció 7-2 a Atlanta Braves para viajar al Truist Park de Georgia el próximo viernes con la serie igualada.

Todo fue orquestado por una excelsa labor monticular del mexicano José Urquidy, que fue agresivo contra los bates rivales. Abrió con strike a 15 de 21 bateadores de Atlanta, permitió dos rayitas y seis hits sin bases por bolas. Realizó 74 pitcheos y 55 fueron en zona buena.

Pero quien abrió y cerró el ataque ofensivo del conjunto que hace vida en el Minute Maid Park fue el segunda base venezolano José Altuve. En la primera entrada abrió con doble ante Max Fried y luego anotó la primera carrerita del juego gracias a elevade de sacrificio de Alex Bregman,

Luego, en la parte baja de la séptima entrada, despachó un jonrón solitario frente al zurdo Drew Smyly. Fue el primer lanzamiento del relevista y viajó a 92 mph, alto y adentro, Altuve lo esperó para hacerle swing con poder.

Allá va el jonrón 22 de José Altuve en #Postseason



Ya superó a Derek Jeter y ahora igualó a Bernie Williams en la segunda casilla.



El líder histórico es Manny Ramírez con 29.

Con ese estacazo el paleador venezolano llegó a 22 cuadrangulares en postemporadas de la MLB e igualó a Bernie Williams en el segundo lugar histórico. Ahora quiere pescar a Manny Ramírez que dejó 29 para ser el líder de todos los tiempos.

Williams logró la cifra de 22 estacazos en un total de 121 juegos, en los que tuvo 545 apariciones, con 465 turnos legales. Mientras que Altuve llegó a 75, y el batazo lo dio en su turno legal número 304, en 340 apariciones totales.

No ha sido la postemporada más explosiva de Altuve porque apenas ha conectado 10 hiys en 50 turnos, pero sí ha sido oportuno. Lleva cuatro jonrones que han llegado en momentos claves: despachó uno contra Chicago White Sox, dos contra Boston Red Sox y ahora uno en dos juegos contra Atlanta Braves.

