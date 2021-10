Bomberos exigen freno al mandato de vacunas y advierten que habrá crisis para responder a emergencias en NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este viernes a las 5:00 de la tarde vence el plazo dado por la Administración De Blasio para que, como ya ha ocurrido con empleados municipales de las escuelas y hospitales, los trabajadores del Departamento de Bomberos de la Ciudad (FDNY) y del Departamento de Policía de la Ciudad (NYPD) que no se hayan vacunado todavía contra el COVID-19, lo hagan, o de lo contrario no podrán seguir haciendo sus labores y no recibirán sus sueldos.

Y en un evidente rechazo al mandato de vacunación, al que califican de un acto violatorio de las libertades civiles y un hecho de “coerción y amenaza”, este jueves miles de rescatistas, paramédicos (EMS) y socorristas del FDNY, se agolparon en una multitudinaria manifestación frente a Grace Mansion, en Manhattan, la residencia oficial del alcalde Bill de Blasio, para exigir que ponga freno inmediato a esa orden.

Con arengas y pancartas, en las que pedían ser valorados como trabajadores esenciales y no ser objeto de presiones, bomberos de diferentes cuarteles de la Gran Manzana insistieron en que no están en contra de la vacuna contra el COVID, pero pidieron que se respete el derecho a que cada quien elija de manera individual si desea vacunarse o no.

“Yo trabajé duro en la pandemia, cuando no existía ninguna vacuna y me enfermé de COVID y aquí estoy, vivo y sano, y sin ninguna vacuna, porque ya tengo anticuerpos naturales y creo que, como han dicho muchos científicos, esa es la mejor protección”, dijo un bombero de Brooklyn, quien solamente se identificó con el nombre de Juan.

“Siento como si no nos valoraran por todo el trabajo duro que a diario tenemos que pasar. No somos héroes desechables. Somos seres humanos a los que van a dejar sin trabajo, sin ingresos y a todo por violarnos nuestras libertades, y por eso De Blasio tiene que revertir esta decisión”, agregó.

Alerta de crisis para atender emergencia

Andrew Ansbro, presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados, aseguró que además de la problemática de ingresos que enfrentarán aquellos trabajadores del Departamento de Bomberos que no tengan al menos la primera dosis de la vacuna este viernes a las 5:00 de la tarde, como reza el mandato del Alcalde, se estaría poniendo a la ciudad en riesgo de que no haya suficiente personal para atender emergencias e incendios.

“Esta es realmente una amenaza absolutamente innecesaria para la vida de los neoyorquinos”, dijo el bombero. “No hay crisis todavía. Pero en este momento, el 8% de los bomberos de la ciudad de Nueva York han salido con lesiones relacionadas con el fuego, y un dieciseisavo de ese número está fuera con COVID”.

Y es que según datos suministrados por autoridades locales, hasta este jueves el 75% de los miembros de la Policía de Nueva York y el 64% de los trabajadores del FDNY están vacunados, es decir que más de 3 de cada 10 bomberos está en riesgo de ser suspendido sin remunerada a partir del lunes si no se vacuna, lo que equivaldría a miles de trabajadores ausentes.

El propio comisionado del FDNY, Daniel Nigro, dejó ver que si el 36% de los trabajadores del Departamento de

Bomberos sigue con su negativa a vacunarse, levantándose contra el mandato, habrá impactos significativos entre ellos, un 20% menos de ambulancias y un 20% menos de compañías de bomberos disponibles. A pesar de ello, se mostró confiado en que podrán utilizar todos los recursos para garantizar “continuidad de las operaciones”.

Jueza rechaza demanda del sindicato de Policía

La protesta de los bomberos se da justo un día después de que la jueza Lizette Colón, de la Corte Suprema de Staten Island (NYC), fallara en contra de una demanda presentada por el sindicato de Policía que buscaba bloquear el mandato de vacuna obligatoria. Asimismo ordenó que representantes de la Administración De Blasio comparezcan ante el tribunal el 12 de noviembre para defenderse de la demanda sindical que pide que la vacunación se declare ilegal.

El lunes pasado los policías también se manifestaron en contra del mandato de vacunación, con una enorme protesta en el Puente de Brooklyn, dejando ver que gran parte de los no vacunados se niegan a ponerse las dosis, lo que preocupa a neoyorquinos como Kimberly Caicedo, quien estuvo en la manifestación de este jueves apoyando a los bomberos.

“Yo como madre de familia y con parientes paramédicos, bomberos y socorristas, considero que lo que está haciendo el alcalde De Blasio es grave, porque por obligar a que la gente haga algo que debería ser una opción personal, va a poner en riesgo la seguridad de nuestra ciudad”, dijo la colombiana.

Josephine Váldez, asistente de maestra y exempleada del Departamento de Educación, quien perdió su trabajo por negarse a acatar el mandato dado en las escuelas el mes pasado, también se sumó a la protesta y pidió que se respete el trabajo de empleados como ella y los rescatistas y que no se violen los derechos a decidir sobre sus cuerpos.

“Imponernos una vacuna viola nuestras libertades constitucionales y además va a hacer que muchas posiciones queden vacías, generando una grave crisis en toda la ciudad, que lo que menos necesita en este momento es algo así. No nos forcen“, dijo la neoyorquina.

Otro miembro del Departamento de Bomberos, quien solo se identificó como José, explicando que hay una póliza en el FDNY que les prohíbe dar declaraciones, y quien está vacunado, aun así defendió el derecho a que cada persona elija si se pone o no la vacuna.

“Yo elegí ponérmela, porque nunca me dio COVID y quería protegerme, pero hay muchos compañeros que se enfermaron y no quieren ponérsela, por las razones que sea, y eso hay que respetarlo”, dijo el boricua. “Hay que echarle fuego a la coerción, pero De Blasio está prendiendo incendios innecesarios con esto del mandato de vacunación”.

Alcalde se mantiene firme en su postura

A pesar de la fuerte protesta y el llamado a echar para atrás el mandato de vacunas o retrasarlo, De Blasio aseguró que se mantiene firme en su posición y que quien no se vacune deberá irse a vacaciones forzadas o licencia no remunerada. Sin embargo, se mostró optimista en que debido al casi se vence el plazo del mandato, en las próximas horas se verá a bomberos vacunándose en estampida, como ocurrió ya con otros sectores como el de Educación, que ya alcanza el 96% de vacunados.

“Vimos esto con los empleados del Departamento de Educación. Hoy y mañana, veremos mucho movimiento. Y luego no me sorprenderá si ve movimiento incluso durante el fin de semana, cuando las personas reciban notificaciones formales sobre el estatus de su trabajo. Vimos miles y miles de vacunas en los últimos días”, dijo De Blasio.

“Creo que este es un momento en el que se verán algunos cambios reales. En este momento, el Departamento de Policía de Nueva York está en el 74 por ciento, casi el 75 de vacunados. Los servicios médicos de emergencia están en el 74 por ciento. El saneamiento está al 67 por ciento y los Bomberos al 64 por ciento en este momento”, describió el Alcalde.

Y sobre las preocupaciones de que el mandato de vacuna no acatado por miles de bomberos ponga en riesgo servicios de emergencia (EMS), policía, rescatistas y ambulancias, De Blasio dijo que eso no ocurrirá.

“Mi trabajo es mantener a la gente segura, a mis empleados y a 8.8 millones de personas. Y hasta que derrotemos el COVID, la gente no estará segura. Si no detenemos el COVID, los neoyorquinos morirán. Debemos, debemos detener el COVID y la forma de hacerlo es la vacunación. Y eso debe incluir a nuestros empleados públicos”, dijo el Alcalde.

De Blasio insistió que ha habido “un compromiso de hacer esto y estar listo para asegurar que el trabajo continúe. Y tienen muchas herramientas. Ayer hablé con el comisionado Shea. Confía en las herramientas que tiene. También ha dedicado toda su vida a esta ciudad y al NYPD. Tiene muchas herramientas para asegurarse de que se cubra lo que debe cubrirse.



El mandatario agregó que el objetivo del mandato de vacunación no es despedir trabajadores sino hacer que recapaciten.

“Lo que hemos dicho desde el principio es que nuestro objetivo no es despedir gente… les estamos pidiendo que se vacunen. Estamos dando una fecha límite. Es la cosa justa que hacer. Hemos dado incentivos. Hemos dado tiempo, hemos dado oportunidades voluntarias. Ahora necesitamos esto. Tenemos derecho como empleadores a hacerlo. Todos los tribunales han demostrado que tenemos razón”, dijo De Blasio. “Tenemos ese derecho. Vacúnense antes de la fecha límite y todo continúa. Si no te vacunas antes de la fecha límite, te vas de licencia sin goce de sueldo. Todavía tienes la oportunidad de corregir eso. Y si por un período de tiempo interminable, te niegas a vacunarse, eso eventualmente puede llevar a que tengas que irte.

Pese a su optimismo, De Blasio admitió que seguramente habrá recargo de turnos para los empleados municipales del NYPD y el FDNY.

“Si bien a muchos de ellos, por supuesto, se les asignará horas extra para recoger algunas de las horas que necesitan cobertura adicional. Esto se hace en muchas, muchas situaciones, se hizo cuando, realmente pasamos por la dolorosa realidad el año pasado de que un gran número de nuestros trabajadores uniformados salieran con COVID. Se hace en tiempos de crisis desafiantes”, dijo el mandatario.

Tras la protesta contra De Blasio en Grace Mansion, cientos de bomberos y manifestantes, quienes mayoritariamente se presentaron sin máscaras, se desplazaron hacia la estación del Subway de la Segunda avenida con calle 86, y allí hubo algunos críticos.

“Ellos no están pensando en la ciudad. Lo que están haciendo es mostrándose retantes y eso no es sano. Apoyo que no se les amenace con quitarles sus trabajos si no se vacunan, pero por lo menos deberían dar ejemplo y andar con máscara aquí en la estación, porque esa es la ley. Ellos andan como quieren y la policía no les dice nada. Es el colmo”, aseguró la mexicana Graciana López, quien estuvo de acuerdo en que se siga pidiendo prueba negativa de COVID semanal a quienes no deseen vacunarse.

Mandato de vacunación en cifras