Adamari López se disfrazó de Jennifer López con todo y su short cachetero del video “Cambia el Paso”

Adamari López decidió ser Jennifer López por un día. Debido a Halloween la conductora de Hoy Día decidió vestirse como una de las mujeres más sexys del mundo del espectáculo. Y para esto elegió de atuendos icónicos de los últimos tiempos: el vestuario con el que impactó al mundo en este 2021 para su video “Cambia el Paso” y otro vestido con pedrería en metálico y nude, con bastantes transparencias.

Adamari bailó y se movió tan atrevidamente y sensual como lo hace la mismísima JLo. Los fans del programa estuvieron realmente encantados con la actitud de Ada, que hizo acopio de todo su humor y conocimiento actoral para deslumbrar.

Nuevamente Ada se impuso y logró sobresalir por encima de cualquier otro conductor de televisión, no sólo en Telemundo, sino del resto de las cadenas y es que la sensualidad de la puertorriqueña y la buena figura de la misma, no pasó desapercibida.

Chiquibaby por su parte se disfrazó de Britney Spears, y lamentablemente sufrió un accidente, al caer se sentón. Nacho Lozano llegó a su rescate. Los fans están preocupados por su césarea. La conductora se limitó a informar que la caída no fue planeada y de momento al parecer no hay nada malo con su salud. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

