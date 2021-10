De héroe a villano: Puertorriqueño Eddie Rosario dañó histórico no hit no run de los Bravos [VIDEOS]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El puertoriqueño Eddie Rosario fue el villano de Bravos de Atlanta que lograron una importante segunda victoria como local (0-2) en la Serie Mundial contra los Astros de Houston, en un encuentro que pudo ser histórico de haber completado un no hit no run que sostuvieron hasta la séptima entrada.

Los Bravos rozaron la historia gracias a una gran labor del abridor Ian Anderson y los relevistas A.J. Minter, Luke Jackson, Tyler Matzek y Will Smith, que se combinaron para limitar a los Astros a sólo un hit y evitar que estos anotaran alguna carrera.

Eddie Rosario dañó la noche histórica de los Bravos

Luego de estar más de seis innings sin permitir imparables, la falta de comunicación entre el jardinero puertorriqueño Eddie Rosario y el campocorto Dansby Swanson, permitió que un fly que parecía de rutina, terminara cayendo en el left field y dañara la que se proyectaba como una noche de que pasaría a la historia. It took until the 8th inning, but the Astros officially have their first hit of the night. pic.twitter.com/YboiGGWEmk— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2021

Y es que en la historia de la Serie Mundial, nunca se ha visto un juego sin hits ni carreras, sin embargo, si existe el registro de un Juego Perfecto que llevó a cabo Don Larsen por los Yankees en el juego 5 del Clásico de Otoño de 1956 contra los Dodgers.

Por su parte, hay que destacar que las carreras del triunfo de Atlanta llegaron gracias a Austin Riley que impulsó al cubano Jorge Soler en el tercer capítulo, y a un inmenso jonrón de Travis d’Arnaud que salió por todo el center field en el octavo episodio.

