Halloween sin azúcar es posible: 6 ideas de treats ricos y saludables para festejar

Cada día son más las papás preocupadas por la salud de sus hijos y es bien sabido que la mejor manera de lograrlo es a través de la alimentación. La tendencia actual nos invita a basar la dieta en el consumo de alimentos naturales y libres de procesados, finalmente es la mejor manera de prevenir enfermedades, combatir la obesidad infantil y crear hábitos saludables en los niños. Con las celebraciones de noche de brujas en puerta y con la característica emoción que viven los niños en estás fechas, en muchas ocasiones es difícil encontrar alternativas saludables para consentir y divertir a los pequeños.

Es un hecho que después de este fin de semana de Halloween, muchos de los pequeños del hogar terminarán con una gran bolsa de dulces y la realidad es que no se trata de prohibirles nada. Es un hecho que a lo largo de la semana tendrán que haber negociaciones para que no se terminen de tajo esa exorbitante cantidad de dulces. Sin embargo ofrecerles treats ricos y saludables, pero sobre todo creativos y alusivos a la temporada es una gran manera de promover el buen equilibrio. Aquí 6 divertidas opciones, que además son muy fáciles de preparar en casa.

1. Mounstritos de manzana verde y crema de maní

El principal secreto para crear bocadillos que en verdad los niños se coman, es que sean atractivos visualmente. Y esta es una extraordinaria opción para que promover que coman más frutas y lo mejor de todo es que hasta para los que se declaran pésimos en la cocina son fáciles de preparar. Lo único que necesitarás son manzanas verdes, que van pegadas con la mantequilla de maní, unas rodajas de fresas y ojitos comestibles o unas almendras ¡Hasta los adultos querrán probarlos!

2. Pizzitas veganas

Otra genialidad de receta son estas mini pizzas veganas, que probablemente se queden en tu repertorio de recetas fijas y es que son la mejor herramienta para que los niños coman más vegetales. Lo mejor de todo es que puedes crear todo tipo de combinaciones y hacer diferentes bases, en este caso se usan espinacas, pero también hay buenas opciones como puré de coliflor o utilizar las famosas tortitas de arroz. Lo único que tendrás que hacer es agregar salsa de tomate, queso y aceitunas en forma de ojitos.

3. Vasitos de pudín de chía

Estos encantadores vasitos de pudín de chía, son de lo más sencillo de preparar y sobre todo muy saludables. Prepara el pudín con leche de coco y algún endulzante saludable como la miel, lo único que tendrás que hacer para agregar un toque de Halloween es añadir colorante. Y asegurarte que los vasitos estén decorados con motivos alusivos a la temporada, las semillas de chía son una gran adición nutricional para los niños: son ricas en proteínas de origen vegetal, omega-3, vitaminas, minerales y antioxidantes. Además son de lo más saciantes y versátiles. View this post on Instagram A post shared by Chiapuddingbowls (@the_garden_of_chia)

4. Charola de Halloween

Esta charola de frutas decoradas, no solo es adorable: es perfecta para atraer a los niños y potenciar su consumo de alimentos saludables como son las frutas y verduras. Lo mejor de todo es que es de lo más sencilla de preparar, lo único que necesitarás son plátanos, mandarinas, kiwis, fresas, chocolate sin azúcar, queso y palitos de pretzels. Notarás como en minutos van desapareciendo los bocadillos. View this post on Instagram A post shared by Katelin Swan (@coachk8fitness)

5. Aguacate Toast´s

En los últimos meses todos hablan sobre los inmensos beneficios del aguacate, es simplemente uno de los superalimentos del momento para niños y adultos. Y qué mejor que disfrutarlo en los famosos Toast de aguacate, los niños estarán encantados con la decoración y obtendrán mucha energía, grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes. View this post on Instagram A post shared by Making low carb & keto simple (@diet_doctor)

6. Mousse de aguacate y chocolate

El chocolate es una maravillosa adición siempre y cuando se elijan opciones saludables, por lo tanto el secreto está en elegir las variantes que sean libres de azúcares añadidos y que sean del 70% de cacao pura. La combinación con el aguacate es simplemente celestial y crea una consistencia deliciosa y de lo más atractiva para los niños. La decoración puedes llevarla al máximo con gomitas, nueces, o lo que se te ocurra. View this post on Instagram A post shared by Eat the Rainbow – Kids (@eattherainbow_kids)

