¿Por qué adelantarte en noviembre te hará más feliz?

Esta semana decidí empezar a decorar mi departamento con adornos otoñales y de Acción de Gracias. Pero me llevé tremenda sorpresa cuando fui a una gigante tienda y no encontré nada de lo que buscaba; literalmente sólo quedaban tres calabacitas en liquidación y todo el establecimiento estaba repleto de mercancía navideña. Así que, no tuve más remedio que olvidarme del otoño y empezar a mirar nuevos ornamentos para mi arbolito.

Yo pensaba que adelantar la Navidad antes del día de Acción de Gracias era un poco exagerado, pero la empleada del establecimiento me dijo que cada año la gente se adelanta más y más, sobretodo desde la pandemia. Y es que, las luces, los brillos y el intenso rojo típicos de esa época despiertan esa alegría instantánea que tanto necesitamos en días bombardeados con malas noticias a nivel mundial. De hecho, este año el municipio de Alameda en España decidió realizar el “Encendido de la Navidad” en octubre 30.

Y toda la vida hemos sabido que la Navidad es la época más alegre del año, pero ahora la ciencia va más allá de confirmarlo y asegura que quienes ponen su arbolito antes de temporada son personas más felices. Incluso, investigaciones del The Journal or Environmental Physocology, aseguran que decorar antes de llegar diciembre también puede disminuir el estrés y la ansiedad. A la gente le gusta rodearse con cosas que los hacen felices y las decoraciones navideñas evocan esos fuertes sentimientos de la ilusión navideña que se vivía en la infancia.

Cuando leí eso, me puse a pensar en familiares y amigos que antes de comerse el pavo de Thanksgiving tienen encendida la casa y me di cuenta que son personas bien alegres, de esos que cuando visitas sus hogares te contagias con su felicidad. Así que, no sólo se beneficia el que decora por adelantado, sino todo aquel que disfruta ver la decoración.

Si tienes deseos de sentir alegría navideña, saca tus cajas de adornos ya. Después de todo, un poco de felicidad extra por adelantado nunca está de más. ¡Feliz Navidad en Noviembre!

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/