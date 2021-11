Isabella Castillo se separa del actor Matías Novoa y le dice: “Matías, vuela y sé feliz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los protagonistas de “El Señor de los Cielos”, Isabella Castillo y Matías Novoa, le han puesto fin a su matrimonio. Su boda para muchos fue como un cuento de hadas. A su lado estuvo gran parte del elenco de la famosa serie de Telemundo, fue incluso en esta boda en donde dicen que Dayana Garroz se enamoró del padre de su hija. Ahora, esta historia de amor llegó a final.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías del día de su boda. Todo sería idílico si el mensaje con el que las acompañó no rezara de la siguiente manera: “Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos y otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Matías, vuela y sé feliz”.

Matías Novoa tardó en reaccionar. Fue Isabella la que dio la noticia primeramente en las redes sociales. Pero cuando el actor rompió el silencio dijo: “Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor,risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegría. Gracias por enseñarme tanto. Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guarda. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá”.

Nadie sabe qué pasó. Algunos dicen que las ambiciones laborales de ambos los llevaron a la separación. Nadie tiene el panorama claro, sobre todo porque la pareja nunca fue muy mediática en su relación. Sus fans y amigos les desean lo mejor. María Celeste Arrarás le dedicó estas palabras al actor: “¡Que sea para bien! Se les quiere a los dos juntos o separados!”.

Mientras que algunas amigas famosas de la actriz podrían estar dejando entrever que si hubo alguien que fallara en este relación, no fue Isabella, sino Matías. La actrzi Thali García le ha dicho: “Te mereces algo mejor hermana, te amo, te apoyo y estoy aquí para ti. Tú era la reina”. Por su parte Scarlett Gruber tampoco se quedó callada y comentó: “¡Te amo con todo mi corazón! Tu príncipe azul tendrá la suerte de tener una mujer tan fuerte, poderosa y de buen corazón como tú. Te mereces el mundo”.

Sigue Leyendo:

Isabella Castillo se reencuentra con Rafael Amaya en “Malverde, El Santo Patrón” de Telemundo

Isabella Castillo habla del regreso de Rafael Amaya a El Señor de los Cielos de Telemundo