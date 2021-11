Novia de Octavio Ocaña: “Quisiera encontrar la manera de explicarle a nuestro niño tu ausencia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A dos días del fallecimiento de Octavio Ocaña, una de las personas más afectadas emocionalmente fue su prometida Nerea Godínez, quien no sólo tendrá que enfrentarse a su dolorosa ausencia por el resto de su vida, sino también hablar con su pequeño y decirle que lamentablemente ya no lo volverá a ver.

A través de su cuenta de Instagram, la joven colocó un video en donde los tres aparecen patinando sobre ruedas en un parque y lo acompaño con un emotivo texto en el que se sinceró sobre la dificultad de expresarle al pequeño lo que sucedió.

“Quisiera encontrar la manera correcta para explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que nos harás en nuestro día a día y que su “papá Tavo” ya no va a regresar a casa. Tal vez él aún no entienda el significado de lo que pasó, simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”, escribió Nerea.

Para finalizar, la chica le pidió a Octavio que se manifieste en sus sueños para así poder verlo aunque sea por unos minutos y confesó que no sabe cómo se acostumbrará a no abrazarlo por la mañana, a ya no divertirse con cualquier ocurrencia y a ya no sentirse segura por las noches mientras él la arropaba con su cuerpo

