Adamari López: “Mi gente linda, no crean todo lo que dicen por ahí, si no lo ven en mis redes no es real”

Adamari López recurrió a su cuenta de Facebook para advertir a sus seguidores, en relación a todo lo que se dice entorno a su persona. Y junto a un video que no supera ni los cinco minutos, la puertorriqueña escribió: “Mi gente linda, no crean todo lo que dicen por ahí, si no lo ven en mis redes no es real. No se dejen estafar por personas mal intencionadas que utilizan mi nombre por ahí. Les mando besitos! y gracias por su apoyo siempre”.

A través de este link pueden ver la grabación de Adamari López para Facebook. https://fb.watch/92MU0NppZ2/

Adamari explicó que ella a través de las redes sociales se mantiene en contacto con su público, que incluso disfruta compartir lo que hace y lo que no hace, de propia voz. Y por esta razón hizo uso de las redes sociales para explicar que al parecer algo ha aparecido aseverando alguna acción por parte de la conductora, y por esto asegura que si no aparece en sus redes, o sino sale de su boca, entonces no se debe creer que en efecto ella lo esté haciendo o diciendo.

Al parecer la puertorriqueña está hablando sobre algún tipo de estafa, en donde se pudo haber usado su nombre y por esto ahora Adamari López ha reaccionado para proteger a su público, y no permitan así que los burlen, vean la cara o peor aún que les roben su dinero.

“Estén muy pendientes de que lo que ustedes vean sea de una fuente confiable, preferiblemente si lo ven en la página de un artista. Sino es una página del artista es que probablemente es un engaño…”, dijo Adamari. Le soprende sí, que todavía se logran realizar estas estafas, cuando ahora el poder y alcance de las redes sociales es muy grande y es mucho más fácil identificar una cuenta verificada de una que no lo es.

