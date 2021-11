Según informa Javier Ceriani, arrestaron al hijo de Juan Gabriel, luego de violentar a su madre de 65 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de Instagram y con la marca de Chisme No Like, Javier Ceriani, conductor del mismo, informó que Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo de Juan Gabriel, había sido arrestado y puesto tras las rejas en el Estado de la Florida luego de violentar a su madre de 65 años. Cerini reportó también: “Asimismo se señaló que este llegó en estado de ebriedad y golpeó a uno de sus hermanos, a su cuñada”.

Así como Chisme No Like, también el programa Suelta La Sopa ha reportado la noticia. Según dicho medio lo que desencadenó este hecho de violencia, fue que el hijo de Juan Gabriel llegara a casa de su mamá en un evidente estado de ebriedad. Al verlo así, parece que le pidieron que se fuera y éste reaccionó con violencia. Según información prorporcionada por el programa que se transmite por Telemundo, el hijo del fallecido cantante, golpeó a su hermano, a la novia de éste y a su mamá, una mujer de 65 años, le ha dado un empujón.

Durante el programa, el conductor Juan Manuel Cortés leyó el reporte policiaco, que reza de la siguiente manera: “Joan llegó a la residencia intoxicado e inmediatamente comenzó a causar problemas, a su hermano Jean lo golpeó aproximadamente 15 veces, Joan empujó a su cuñada por los hombros, la agarró por el cuello desde atrás y la golpeó en la cara 5 veces más. Tomó una lámpara de vidrio del pasillo y se la arrojó”.

El periodista también agregó: “En la habitación se encontraron numerosas botellas de cerveza y alcohol vacías, el oficial observó que Joan se escondía en el patio detrás de los árboles, pero se rehusaba a salir de allí y saltó la cerca hacía el patio de la casa vecina. No pudimos localizarlo de nuevo. Joan regresó a la casa y fue detenido de nuevo“.

