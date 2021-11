Acusan a Adamari López de ser siempre la víctima y le dicen: “¡Ya basta!”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López conversó en exclusiva con Al Rojo Vivo. Azucena Cierco le preguntó sobre su relación con Toni Costa a lo que ésta respondió sin preámbulos que su relación con el famoso coreógrafo de Univisión terminó definitivamente. Admitió que cuando se separaon al parecer tenía la esperanza de que pudieran retomar la relación, pero al ver que esto no pasó, ahora el rompimiento es definitivo. Medios como Chisme No Like aseguran que Toni ya tiene pareja, que ella se llama Evelyn Beltrán y que ésta incluso llegó a Miami hace unos días para pasar un fin de semana romántico con él.

El público, seguidor de Al Rojo Vivo en Instagram, ha reaccionado a la entrevista de Adamari López. Sigue aseverando que Toni la amó mucho, que le dio mucho, que siempre la cuidó. Y ahora algunos incluso afirman estar cansados de verla siempre como la víctima.

Una fiel seguidora del show y que a su vez asegura ser fan y admiradora de Adamari López comentó lo siguiente:

“Yo a ésta mujer la he admirado siempre, pero ya me he dado cuenta que vive de un show, siempre es la víctima, primero -Luis- Fonsi… quedó como el malo, ahora Tony… La misma historia. Ella nunca es culpable. Ahora sí rebajó y vive feliz. Creo que la principal que ha fingido siempre es ella entonces. Vive abriendo su corazón y siempre es una mujer que los hombres le hacen daño pero ella sufre, ay la abnegada pero surge de las cenizas… ¡Ya basta! Sé que son artistas y viven del show, y ustedes cómo programas también, pero ya molestan, fastidian… Hay miles, miles de mujeres e incluso hombres que si pasan de verdad por momentos más que rudos en sus separaciones, por favor, hay tantas cosas que de verdad merecen salir en la televisión, que una mujer que cada vez que abre su corazón es para hacerse la víctima y dejar mal parado al otro @alrojovivo“.

Otros afirman que el problema es que Toni Costa, según ellos, es bisexual, y que aún cuando éste intentó sostener su relación con Adamari López, al final no logró hacerlo. Hay que recordar que también ha sido Chisme No Like, el programa que estado informado sobre esta posible situación en la vida del español.

Por otra parte, muchos sostienen que tal vez el problema esté en ella, que en la vida de pareja, ella podría ser la problemática. “Ella se ve que es dulce por fuera, pero medio problematica en pareja”. Mientras que otros se muestrasn extrañados porque Adamari López siga hablando del tema, cuando ella misma aseveró que ya no iba hacerlo: “Me extraña que hable del tema, si ella había dicho que no iba a dar declaraciones al respecto”.

Dicen muchos que siguen sin entender porqué se separaron y es que Adamaris no dice una razón concreta, sólo afirma que tenía que darse su lugar, y respetarse a sí misma. Por estas palabras tan concluyentes como inconclusas muchos afirman que las revelaciones de Chisme No Like podrían ser verdaderas, y que entonces Toni Costa sí le fue infiel.

