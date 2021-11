Cardi B se ha ofrecido a oficiar la boda de Kal Penn y su novio, tras coincidir con él en un avión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esta semana el actor Kal Penn, conocido por sus papeles secundarios en series como ‘House’ o ‘How I Met Your Mother’, ha desvelado que mantiene una relación sentimental desde hace once años con un hombre con el que se ha comprometido recientemente. Por el momento no ha querido desvelar más detalles acerca de su boda, debido en gran parte a la timidez de su futuro esposo, pero la pareja tiene a su alcance la posibilidad de convertir su gran día en un verdadero acontecimiento si decidiera aceptar la propuesta de Cardi B.

Kal coincidió con la rapera en un vuelo a Los Ángeles durante el que se quedó dormido y soñó que ella le casaba en ese mismo avión antes de escoltarles a su esposo y a él a través del aeropuerto, según ha confesado en su cuenta de Twitter. Este tuit ha acabado llegándole a la artista, que le ha respondido a través de la misma plataforma.

“En primer lugar, ¿por qué no me saludaste? En segundo, tengo la licencia para hacerlo así que… avísame”, le ha asegurado para sorpresa de Kal, que se ha apresurado a explicarle que no quiso molestarla durante el viaje y que, por supuesto, sería un honor que oficiara su enlace, aunque esta última parte probablemente la dijera más en broma que en serio.

“Me apunto. Voy a buscar un traje”, le ha contestado Cardi para dejar bien claro que puede contar con ella.

