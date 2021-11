Salen a la luz videos del festival musical de Texas que dejó 8 muertos y decenas de heridos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La noche de este viernes murieron al menos ocho personas y decenas resultaron heridas luego de que se formara una avalancha humana durante la primera jornada del Astroworld Festival, un evento musical que tiene lugar en Houston, en el estado de Texas.

El jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, dijo durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado que “decenas de personas resultaron heridas”, según informaron medios locales.

Update on #Astroworld :#Houston Fire Chief Sam Peña explained what unfolded as a "mass casualty" incident, saying it began as the crowd began "to compress toward the front of the stage" around 9:00-9:15 p.m. local time, – CNNpic.twitter.com/tbLKrL0E6L — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) November 6, 2021

Los bomberos explicaron que el hecho se registró cuando la multitud que se encontraba en el concierto comenzó a “comprimirse hacia el frente del escenario”.

El incidente se llevó a cabo durante la actuación del rapero Travis Scott, entre uno de los muchos conciertos programados en el festival.

Las cámaras de seguridad instaladas en el lugar mostraron la intensa actividad policial y bomberil en el área del evento, según medios locales.

Por su parte, los anfitriones del festival se vieron en la obligación de detener el concierto cuando se dieron cuenta que varias personas habían resultaron heridas. Al menos ocho personas murieron este viernes por una presunta avalancha en la primera jornada del Astroworld Festival. “Decenas de personas resultaron heridas”; dijo el jefe de bomberos de la ciudad de Houston, Sam Peña.



Video: cortesía.@impactove 📌 pic.twitter.com/DucB5CPcvn— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 6, 2021 At least 8 people were killed and many injured after crowd surge at Travis Scott's Astroworld Festival in Houston, officials say.



▪️More than 300 people were treated at a field hospital set up near the festival, Houston Fire Chief Sam Peña said. pic.twitter.com/ZWzEMGhei5— EHA News (@eha_news) November 6, 2021

El jefe de la policía de Houston, Troy Finner señaló que hasta el momento sería demasiado pronto para determinar qué fue lo que provocó la presumible avalancha que ocasionó las muertes. BREAKING UPDATE: 8 Confirmed Fatalities At The AstroWorld Music Festival Tonight



11 Cardiac Arrests, 17 Individuals Transported To Hospital pic.twitter.com/f7cLTQB1H6— HeadlineHunter! 🚨 Alerts (@freehumanity911) November 6, 2021

