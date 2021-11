Shaquille O’Neal le mandó un contundente mensaje a sus seis hijos: “No somos ricos, yo soy rico”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El gran Shaquille O’Neal fue uno de los basquetbolistas más representativos en la NBA. El carismático ex jugador fue bueno en el baloncesto, pero ha sido mucho mejor para los negocios luego de su retiro en 2011. Se estima que el patrimonio del estadounidense asciende a los $400 millones de dólares, dinero que dejó muy en claro que es solo suyo, no de sus hijos.

“Mis hijos son mayores. Se enojaron conmigo, yo no estoy realmente molesto con ello, pero no entienden. Les digo todo el tiempo que no somos ricos, yo soy rico”, sentenció O’Neal en una entrevista a través del podcast Earn Your Leisure.

El ex basquetbolista está tratando de educar a sus seis hijos (Shareef, Shaquirl, Me’arah, Myles, Taahirah y Amira). O’Neal demostró ser muy tajante en la forma en la que los apoyará y reconoció que lo único que espera es que logren sus metas por si solos y consigan carreras universitarias. La lección de vida de Shaquille O’Neal a sus hijos:

Abro Hilo pic.twitter.com/9goxKvMUtD— Controlate (@controlatepy) November 6, 2021

“Tienen que tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieren que invierta en una de sus empresas, tendrán que presentármela. No les voy a dar nada (…) Tengo seis hijos. Me gustaría tener un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de un fondo de inversión, alguien que sea dueño de varios negocios y que se haga cargo de los míos. Pero les digo que no se los voy a dar, tienen que ganárselo”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

¿De dónde proviene la fortuna que sostiene el imperio O’Neal?

La revista Forbes ha señalado que el ex jugador de baloncesto es uno de los atletas más ricos del mundo. Se estima que la leyenda de la NBA genera de $20 a $25 millones de dólares anuales gracias a contratos que tiene con las empresas Icy Hot, Gold Bond, Buick y Zales; además, O’Neal es dueño copropietario de 155 restaurantes Five Guys Burgers, 17 restaurantes Auntie Annie’s Pretzels, 150 lavaderos de autos, 40 gimnasios, un cine, un centro comercial y varios clubes nocturnos de Las Vegas, Nevada. Shaquille O’Neal owns 10% of all ‘Five Guys Burgers’ restaurants in the U.S. pic.twitter.com/9ycikHoGUo— NBA Facts (@topnbafacts) February 6, 2018

