‘Nuestra Belleza Latina’: Clauvid Dály la última eliminada antes de la semifinal

A un paso de la semifinal de ‘Nuestra Belleza Latina’, Clauvid Dály, la ex Miss República Dominicana que llegó al reality de Univision para ser la abanderada contra el bullying y la discriminación, fue eliminada de la competencia al no ser salvada ni por sus compañeras, ni por los jueces.

En esta séptima gala, Univision tiró la casa por la ventana o mejor dicho, le sacó brillo al piso, levantó la temperatura, y como dijo su presentadora, Alejandra Espinoza, demostró que en el reality ‘así sí se baila’.

Tal como te contamos, en esta gala previa a la semifinal, las concursantes tomaron el reto que les impuso de Marisela de Montecristo, de bailaron con un caballero de los medios de comunicación.

La noche en la pista la abrió Lupita Valero, quien estuvo acompañada por Gabriel Coronel con una quebradita mexicana. Más tarde, tendría la sorpresa de que su desempeño la llevó a ser la elegida por el jurado conformado por Giselle Blondet, Daniella Álvarez, Adal Ramones y Jomari Goyso como la favorita.

A Lupita le siguió Fabién de la Concepción, quien le hizo honor a sus raíces cubanas bailando una salsa junto al actor dominicano Juan Vidal. Con el desenfado que la caracteriza, se defendió haciendo que meneaba las caderas, pero dejando claro que la danza no es lo suyo.

Pero el baile no fue el momento más top en la noche para Fabién, ya que al finalizar, la producción le tenía una sorpresa: la visita de sus esposo Pedro, a quien no ve desde que ingresó al reality de Univision. La joven cubana no solo no podía dejar de llorar, sino que ¡tampoco lo soltaba! Y para ellos había una explicación que ella misma dio: “Él es mi todo, toda mi familia está en él, es mi papá, mi mamá, mi hermana, mi amigo, mi esposo, mi novio, mi todo”.

A este momento lleno de amor, le siguió uno de un gran desafío: el de Raishmar Carrillo, quien bailó urbano junto al creador de contenido digital, Marko. ¿Por qué desafío? Porque para la joven puertorriqueña y debido a su historia de abandono y abusos, no solo no ha tenido mucha posibilidad de bailar, sino que tiene todo un tema tabú con la sensualidad.

Sin embargo, como muchas de las pruebas que le tocó vivir, salió adelante y con una sonrisa conquistó la pista, a Marko y al jurado que la felicitó por sus desempeño y animarse a hacer algo diferente.

Luego de Raishmar llegó otro momento HOT, divertido, pero que terminó con muchísimo llanto. Nos referimos a la bachata que bailaron Génesis Suero y el chef Yisus Díaz, quien además es el último ganador de ‘Mira Quién Baila’.

View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina) ¿Por qué el llanto si todo se ve tan divertido como en el post que te compartimos arriba? Porque el show le tenía una sorpresa demasiado bonita y fuerte a la vez para Génesis. La visita de su madre. La señora era todo para la vida de la participante, pero la separación de los padres la sumió a la señora en la depresión y el alcoholismo. Durante 8 años Suero no puedo compartir con la mujer que le dio la vida.

El impacto de la visita de la mamá de Génesis, no fue solo para ella, quien no paraba de llorar, sino también para Raishmar, quien se derrumbó al ver una imagen que ella jamás podrá ver, pues recordemos que fue separada de sus padres ya que estos tenían problemas graves con las drogas.

Pero Carrillo no fue la única a la que la visita de la madre de Génesis le afectó, también a su compañero de baile, Yisus, quien justo en esa pista, cuando participaba de ‘Mira Quién Baila’ su madre, doña Gloria, falleció y no solo eso, en este día se cumplieron 8 meses de aquel fatídico día para el chef de ‘Despierta América’. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

A este momento tan movilizante, le llegó uno muy sensual, tanto, que ayudó a la participantes a romper con sus tabúes con el baile. Nos referimos a Sirey Mirán, quien bailó un tango con Toni Costa. ¿Por qué tabú? porque la candidata hondureña contó que al ser cristiana sus padres no la dejaban ir a muchos bailes y que pocas veces había bailado con un hombre tan pegadita.

Pues aquí, de la mano de Toni rompió con todos esos tabúes, y al finalizar en baile le agradeció al “profe”, como llamó a Costa, por ayudarla a eliminar los miedos y entender que la música y el baile es una creación de Dios. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

El ritmo mexicano volvió a la pista con Jaky Magaña, quien estuvo acompañada por el coreógrafo de ‘Mira Quién Baila’, Juan carlos Nicot. Fue impresionante verla bailar tan bien, algo que rescataron los jueces cuando Jomari le recalcó que todo lo que hacía, lo hacía bien, que ella salía a escena y todo se iluminaba. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

El último baile quedó para quizás la más atrevida de la noche, Clauvid Dáily, quien después quedaría eliminada al ser una de las tres menos votadas, y no ser salvada ni por sus compañeras, ni por los jueces. Pero, antes de eso bailó con Roberto Hernández de ‘Enamorándonos’ un ritmo contemporáneo. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

Luego de las presentaciones que como bien insinuó Alejandra Espinoza, con su frase de ‘Así sí se baila’, superó a las coreografías, vestuario y puesta en escena que el de su competencia directa, ‘Así Se Baila’ de Telemundo, llegó el momento de conocer quiénes pasaban a la semifinal, y quién quedaba en el camino.

Mientras que Raishmar, Jaky, Sirey y Fabién pasaron directamente a la semifinal, Lupita, Génesis y Clauvid quedaron el peligro de eliminación, pues fueron las tres menos votadas por el público.

A Lupita la salvaron sus compañeras con tres votos, y a Génesis el jurado le dio una nueva oportunidad bajo la observación de que no se apoye tanto en su personalidad humorística y se enfoque más en las pruebas. Por lo que Clauvid, a pasos de la final y a una gala de la semifinal, se convirtió en la eliminada de este domingo. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

La próxima semana llega la semifinal, en donde ya no las compañeras podrán salvar a nadie, sino que será decisión del jurado y del público, pues una vez más las 6 candidatas que quedan se encuentran en peligro de eliminación.

