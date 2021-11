Un nuevo libro de Freddie Mercury expondrá a cuáles artistas admiraba y a quiénes odiaba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Farrokh Bulsara, mejor conocido en la industria musical como Freddie Mercury, fue uno de los artistas de rock más grandes e icónicos de los últimos años. Su incomparable voz y sus canciones convirtieron a la banda Queen en una de las más exitosas. Esta agrupación, sin duda alguna, cosechó todos los éxitos durante la década de los 70 y 80, ocupando el primer puesto en la lista de éxitos en todos los continentes: América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.

Freddie Mercury fue de los primeros cantantes que fue considerado como una eminencia en la comunidad LGBT+ en todo el mundo, un legado más que consagratorio para esa leyenda del rock que se convirtió en uno de los vocalistas más talentosos y reconocidos de la música en general.

Sin embargo, cada artista en especifico llega a tener actitudes idolatras y pedantes que, a priori, pueden manchar su carrera artística al ojo público. Freddie Mercury no escapa de esta realidad, principalmente porque salieron a la luz varios detalles en donde argumentan que Freddie mostró compartimientos negativos, e incluso, llegó a tener rivalidades ajenas con otros artistas influyentes en la época gloriosa de Queen, entre los cuales podemos mencionar a Michael Jackson, David Bowie, Montserrat Caballé, Sex Pistols, entre otros.

Es por eso que una nueva biografía de Freddie Mercury saldrá al mercado el próximo 11 de noviembre, unos días antes de que se celebre el treinta aniversario de su fallecimiento, y en ella contarán a mayor detalle cómo era esa relación amor-odio del líder de Queen con los artistas previamente mencionados.

El libro se titulará ‘Magnifico!: The A to Z of Queen’ en donde el periodista Mark Blake, corresponsal que tuvo la oportunidad de entrevistar a la banda Queen durante las tres últimas décadas, relata como era Freddy Mercury en la intimidad con otros cantantes y destaca la amistad cercana que consiguió con Monserrat Caballé, su relación frustrada con Michael Jackson, la gran competitividad que tenia con David Bowie y la tensión inicial con Sex Pistols.

Freddy Mercury y Michael Jackson: una relación tensa e inoportuna

Si debemos mencionar una relación tensa de Freddie Mercury en esa epoca, sin duda no se puede pasar por alto el pequeño roce que tuvo con el rey del pop. Según los fragmentos del libro bajo el testimonio de Mark Blake, se supo que en 1983 Michael Jackson invitó a Freddie Mercury a grabar unas canciones en su vivienda de Encino (California, EE.UU.)

Esta colaboración sucedió pero no completamente, pues Freddie Mercury tuvo que regresar a Londres y dejó a Michael Jackson sin completar las canciones. De hecho, las dos únicas canciones que grabó Freddie Mercury para el álbum de Michael Jackson ‘Victory’ fueron estrenadas con la voz de Mick Jagger y no con la suya. Esto enfadó a más no poder al líder de Queen. Cuatro años después, Mercury bromeó con que “deberíamos titular nuestro próximo álbum ‘Good’ (bueno)” para contrarrestar el ‘Bad’ (malo) que había sacado al mercado Jackson.

La amistad de Freddie Mercury y David Bowie

En el libro se relata que David Bowie tuvo mejor suerte a comparación con Michael Jackson. Puede que había una rivalidad entre el líder de Queen y el responsable de ‘Heroes’ en ese entonces; sin embargo, ambos artistas saltaron al estrellato con el éxito ‘Under Preassure‘ en 1981, un sencillo que catapultó la carrera musical tanto de Freddie Mercury como de David Bowie.

Freddie Mercury-Six Pistols: choque de egos

Freddie Mercury llegó a sentirse humillado cuando se topó por primera vez con la banda Sex Pistols en un estudio de grabación de Londres en 1977. Mark Blake relata en los fragmentos del libro que la banda de funk no estaba de acuerdo con la música de Queen y llegaron a poner en duda sus canciones. Nos miramos unos a otros con desconfianza al principio, pero eran unos chavales con los pies en la tierra”, explicó Roger Taylor a Blake. Eso sí, uno de ellos no les cayó bien: “Excepto Sid Vicious. Él era un zoquete total”.

Sigue leyendo: