Hallan muerto en un río a estudiante de Alabama que se encontraba desaparecido

Los restos de un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama fueron encontrados este martes por la tarde en un río luego de dos días de búsqueda tras el reporte de su desaparición.

Equipos de rescate recuperaron el cuerpo del joven de nombre Garrett Walker alrededor de las 4:00 p.m. en el río Black Warrior, en Alabama, informó el Departamento de Policía de Tuscaloosa.

Equipos de buceo de la policía y el cuerpo de bomberos registraron el río el lunes cuando encontraron prendas de su ropa, informaron las autoridades.

“Las tripulaciones se concentraron en en área del río cerca del antiguo emcargadero de Bama Belle después de que se descubrieron prendas de vestir en el agua el domingo por la tarde”, indicó la policía mediante un comunicado.

Imágenes compartidas con las autoridades mostraron a los equipos de rescate recorriendo el río en bote y también sumergiéndose bajo el agua, reseñó Fox News.

El domingo 7 de noviembre los padres de Walker reportaron la desaparición de su hijo, y ya se les notificó que hallaron el cuerpo del joven de 20 años, indicó la policía.

La última vez que Walker fue visto estaba en el bar The Grey Lady en Greensboro Avenue, alrededor de la 1:15 a.m. del domingo, detalló Debbie Walker en un comunicado publicado por la Universidad de Alabama.

Several friends and family members of missing University of Alabama student Garrett Walker sit by the riverfront in Tuscaloosa while divers search the waters. @WVTM13 pic.twitter.com/IZLNaNZyxx — Xavier Harris (@XavierWVTM13) November 8, 2021

Tras conocerse el fallecimiento del joven, la Universidad de Alabama emitió un comunicado en el que reconocieron sentirse desconsolados por lo ocurrido.

“Nuestras oraciones y nuestro más sentido pésame están con su familia, amigos y seres queridos mientras lamentamos su fallecimiento”, dijo el presidente de la universidad, Stuart Bell, y Myron Pope, vicepresidente de vida estudiantil en un comunicado conjunto.

“Es en tiempos de desafíos que la luz de Capstone brilla con más fuerza, tiempos de adversidad y angustia donde la esperanza y el vínculo que compartimos encuentran su mayor propósito”, expresó la misiva. Message from President Bell and Dr. Pope:

Our University of Alabama community is heartbroken by the loss of our student, Garrett Walker. Our prayers and deepest sympathy are with his family, friends and loved ones as we mourn his passing.

[1/6] pic.twitter.com/vnySXUxSg8— The Univ. of Alabama (@UofAlabama) November 9, 2021

También te puede interesar:

• Encontraron restos en parque de Massachusetts que serían del niño desaparecido Elijah Lewis, de 5 años

• La desaparición de una soldado desde el pasado jueves sacude nuevamente la base militar de Fort Hood

• Confirman que cuerpo hallado colgado de un árbol en bosque de Illinois es el del ejecutivo de United Airlines desaparecido desde 2020