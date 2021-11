‘Being the Ricardos’: Amazon Prime Video reveló el nuevo tráiler de la película protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Amazon Prime Video planea culminar este 2021 con su catálogo innovador de largometrajes vanguardistas que obligan a los files suscriptores de este servicio streaming a no despegarse nunca de las pantallas mientras se encuentran viendo la puesta en escena de los filmes. Sin duda alguna, una de las producciones cinematográficas más esperadas por la audiencia es ‘Being the Ricardos’, la cinta biográfica que contará los orígenes acerca de la relación amorosa de Lucille Ball y Desi Arnaz y cómo ese noviazgo se convirtió en una de las parejas más famosas del momento.

El elenco de ‘Being the Ricardos’ está conformado por Nicole Kidman y Javier Bardem, quienes serán los talentosos y brillantes actores de Hollywood que llevarán a la gran pantalla una excelsa interpretación sobre la historia romántica de Lucille Ball y Desi Arnaz. Asimismo, Nicole Kidman y Javier Bardem compartirán pantalla con Nina Aranda, J.K Simmons, Alia Shawkat, Tony Hale y Clark Gregg.

‘Being the Ricardos’ tendrá al guionista estadounidense y ganador de un premio de la Academia Aaron Surkin (The Trial of the Chicago 7, The Newsroom y Apuesta máxima) ejerciendo el rol de director y escritor de este nuevo proyecto cinematográfico que será producido por Amazon Studios.

Esta cinta narrará la historia sobre la relación de Lucille Ball y Desi Arnaz y cómo estos dos personajes le brindarán a los espectadores una mirada más profunda sobre la aclamada comedia de situación ‘I Love Lucy’, la cual fue un mítico programa que revolucionó la industria del sitcom hasta la fecha.

Posteriormente, Being the Ricardos explorará a mayor profundidad los problemas maritales de la pareja, entre las cuales se pueden mencionar sus carreras en la televisión y su matrimonio. En este film contarán también todo el escándalo polémico que protagonizó Lucille Ball al ser investigada por la FBI mediante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, pues se reveló que la comediante fue integrante del Partido Comunista en 1936.

‘Being the Ricardos’ se estrenará en salas de cine el 10 de diciembre de 2021, mientras que en Amazon Prime Video llegará el 21 de diciembre.

