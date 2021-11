Karla Panini asegura en una transmisión en vivo que no le importa si todo México la odia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karla Panini aseguró a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que no le importa si todo México la odia.

“La ex lavandera” se ha convertido en uno de los personajes más despreciados de México desde hace siete años, cuando su compañera Karla Luna destapó que la rubia le había bajado a su marido, Américo Garza.

Sin embargo, parece que eso a la regiomontana no le quita el sueño.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien… Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual“, comentó.

Pero, la comediante dijo que a quien sí está afectando toda esa situación es a sus hijos, por eso ha decidido alzar la voz.

“Olvídense del chisme que hay entre Américo, Luna y yo, esto es sobre los niños“.

Finalizó compartiendo que ya no se quedará callada y que luchará contra la familia de Luna, pues los considera unos vividores, algo que ya había dicho hace algunos días.