Agenda de Eventos: shows de Broadway, conciertos, cine y festivales de comida

JUEVES

El Puerto Rican Heritage Film Festival

El 11 ° International Puerto Rican Heritage Film Festival (IPRHFF) regresa con una impresionante lista de películas, cortometrajes, animación y paneles de discusión con líderes de opinión de la industria. El festival de cinco días tiene como objetivo fomentar un entorno de colaboración para artistas de todos los países para explorar temas inherentes a la herencia de Puerto Rico, su diáspora y explorar historias relevantes para la comunidad latina en general. La programación del IRPF se llevará a cabo en varios lugares de Harlem y el Lower East Side en la ciudad de Nueva York. Hasta este domingo 14 de noviembre. Información https://iprhff.org/

Show de patinaje en el Rockefeller Center

El grupo Ice Theatre of New York (ITNY) inauguró su temporada de eventos en The Rink at Rockefeller (600 5th Ave, New York, NY 10020), y durante este fin de semana continúa con sus presentaciones junto a los medallistas de patinaje sobre hielo, Junior Oona y Gage Brown. Estas actuaciones son gratuitas y abiertas al público, además la pista estará abierta para patinar. La próxima lista de actuaciones incluye: Jueves 11 de noviembre a las 5 pm- ITNY Ensemble; Viernes 12 de noviembre a las 5pm – ITNY Ensemble. Para obtener más información, visite: https://icetheatre.org

VIERNES

“Añoranza de Colombia” en el Teatro Thalía

Una bonita historia de amor llena de danza y música regresa este viernes al Teatro Thalía de Queens (41-17 Greenpoint Ave Sunnyside NY 11104) , en coproducción con el Mestizo Art Center. Bajo la dirección artística de Harold Puente y la producción de Ángel Gil Orrios, el espectáculo de baile es una muestra de amor romántico entre bailarines de ballet moderno y folklor colombiano. Se estará presentando durante cinco semanas, hasta el 12 de diciembre, viernes y sábados a las 8:00 pm, y domingos a las 4:00 pm. Boletos en información en: https://thaliatheatre.org/ o llamando al teléfono: (718)729-3880.

Tito Nieves en La Boom

Tito Nieves y su contagiosa salsa regresan a la ciudad para presentarse este viernes en La Boom (56-15 Northern Blvd 2Fl. Woodside, NY 11377). Los fanáticos del género podrán bailar al ritmo de éxitos como ‘Sonámbulo’, ‘El amor más bonito’ y ‘Fabricando fantasías’, entre muchos de los temas del intérprete boricua, bautizado como el “Pavaroti de la Salsa”, que el año pasado celebró 45 años de carrera musical. Las puertas abren a las 9:00 pm. Entradas: https://www.ticketweb.com

Cortesía



SABADO

El retorno de “Jagged Little Pill” a Broadway

Uno de los musicales más aclamados de los últimos años regresó a Broadway para seguir emocionando al público. De los productores Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David y Eva Price, Jagged Little Pill está inspirado en el álbum de rock de la siete veces ganadora del Grammy Alanis Morissette. Dirigido por la ganadora del premio Tony Diane Paulus (Waitress, Pippin), y escrito por la aclamada guionista Diablo Cody, el musical cuenta la historia de una familia estadounidense “perfectamente imperfecta”, que se enfrenta a problemas como las adicciones, el abuso sexual y el racismo. La música y los bailes impregnan el show de una energía contagiosa que hace casi imposible que el espectador se quede en su asiento, al escuchar los éxitos de la cantante canadiense, como “You Oughta Know”, “Head Over Feet”,“Hand In My Pocket” e “Ironic”, entre otras canciones originales del show. Tickets desde $49, disponibles en www.Telecharge.com/212-239-6200, o directamente en las taquillas del teatro Broadhurst Theatre (235 W 44th St.,NY).

Cortesía: Matthew Murphy

DOMINGO

“The Divine Feminine” en Pregones

The Open Gates Project presenta su concierto inaugural, The Divine Feminine: Centering Women of Color in Early Music, este domingo 14 de noviembre a las 4 pm en el teatro Pregones en El Bronx ( 575 Walton Ave, Bronx, NY 10451). El espectáculo de canto será ejecutado por una lista de cantantes de distintas razas y nacionalidades, quienes explorarán temas de feminidad en las obras de Cozzolani, Caccini, Strozzi, Sor Juana Inés de la Cruz, culminando con una interpretación del Stabat Mater de Pergolesi. A las 4:00 pm. Información:https://gemsny.org/

LUNES

“Spain’s Great Match”, una gran fiesta española

La vigésimo séptima edición del “Spain ‘s Great Match” vuelve a Nueva York el martes 15 de noviembre, y se tomará el Mercado Little Spain de José Andrés. Spain’s Great Match es la celebración cultural española más grande en los Estados Unidos y los asistentes pueden degustar más de 300 nuevas cosechas de las principales bodegas vinícolas de ese país, asistir a seminarios de comida y vino y participar en un desafío de maridaje gastronómico para ganar un viaje a España. Este año, el 100% de los ingresos de las entradas se destinará a la organización benéfica José Andrés, Central World Kitchen, la cual brinda alimentos en momentos de crisis y más allá. Para información yentradas, visite: spainsgreatmatchtix.eventbrite.com

MARTES

El aniversario 25 de “Chicago”

El musical Chicago conmemorará el aniversario número 25 con una presentación especial en el Ambassador Theatre, el martes 16 de noviembre a las 6:30 p.m., con apariciones de las estrellas del elenco original. El reparto de Chicago, el musical estadounidense de mayor permanencia en escena en la historia de Broadway, incluye a tres latinos en papeles estelares; Ana Villafañe (Cuba, Salvador) como Roxie Hart, Bianca Marroquín (foto abajo) (México) como Velma Kelly y el ganador del premio Tony Paulo Szot (Brasil) como Billy Flynn. Ambientada en medio de la alborotada decadencia de la década de 1920, Chicago es la historia de Roxie Hart, una ama de casa y bailarina de un club nocturno que asesina a su amante después de que él la amenaza con abandonarla. Los boletos están disponibles en ChicagotheMusical.com, o en persona en el Ambassador Theatre (219 W 49th St).