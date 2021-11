Yahir se niega a apoyar a su hijo tras saber que debutará en cine para adultos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yahir, conocido por su participación en la Primera Generación del reality de canto ‘La Academia’ de TV Azteca, está viviendo “una verdadera pesadilla” tras enterarse de que su primogénito, Tristan Othón Fierros, ha tomado la decisión de unirse al servicio de videos por suscripción OnlyFans como estrella erótica.

Hace unos días, el joven de 23 años, hizo pública su bisexualidad al mismo tiempo que externó sus deseos sobre dedicarse a la industria porno y que, incluso, se encuentra saliendo con un chico.

“A los 19 empecé a ver que varios hombres me llamaban la atención y tuve mi primera relación sexual, me agradó y dije: ‘También se siente bien padre’; soy bisexual y me amo como soy. Hice un video porno con una pareja que tengo y estoy viendo la opción de ser estrella porno, me voy a dedicar a eso y a soltar las cosas que me vienen amarrando desde niño, dejar de ser el hijo de un famoso y hacer lo que quiero”, reveló para TVNotas en donde, además, dio a conocer que no contaba con el apoyo de su padre.

Ante las declaraciones de su hijo, Yahir ya fue cuestionado por el programa ‘Hoy’ y sostuvo que Tristán tiene serios problemas de adicción y que ahora está sufriendo una fuerte recaída tras pasar por varios centros de rehabilitación.

“Es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, expresó.

Según su versión de los hechos, el joven se ha abierto un canal en la plataforma de pago para financiar sus adicciones, y también ha dejado claro que la orientación sexual de Tristán no le molesta “en absoluto”, ya que solo se preocupa por su bienestar.

“Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice y yo no puedo apoyarlo en eso, él me lo pide, que yo se lo apoye, no lo puedo apoyar ni con las ideas de ser un actor porno ni con las ideas de seguirse drogando”, sentenció.

Finalmente, Yahir le reiteró a su hijo que lo ama, pero dijo que estar con él requiere disciplina y lo invitó a buscar un empleo.

“Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina, estar conmigo requiere estar sobrio y trabajar duro. Eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo, siempre lo ha tenido, pero ahorita definitivamente con todo esto, yo lo único que veo es que Tristán necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”, comentó.

Tristán Yahir Othón Fierros, es fruto de una relación de juventud de Yahir con Jacqueline Fierros, cabe destacar que la expareja del cantante no es figura pública y pocas veces aparece en cámaras.

