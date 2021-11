Alicia Machado con un sexy bodysuit dice porque razón debe ganar La Casa de los Famosos de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la cuenta de Instagram de Alicia Machado aparece un mensaje con el que expone a sus seguidores la razón por la cual ella debe ganar el reality de La Casa de los Famosos. Junto a sus palabras posa en una cama de blanco, mientras ella viste un bodysuit negro.

La venezolana se responde a esta pregunta: “¿Por qué debo ganar #lacasadelosfamosos?”.

“He sido la misma desde el primer día y hasta hoy. No he tenido poses ni máscaras. Estoy lejos de ser perfecta y cuando me toca pedir disculpas o perdón lo hago desde el corazón”, dice la venezolana.

También agregó: “Después de 25 años en este medio finalmente llegó este show a mi vida que me permitió mostrarme como realmente soy, y muchas personas se han identificado conmigo porque no quiero aparentar nada. Reconozco que en ocasiones tengo mis arranques, pero así soy. No planifico ni estoy orquestando maldad. Cuando me gustan las cosas las digo, y cuando no me gustan también”.

La ex reina de belleza, Miss Universo agregó: “Nunca he buscado inspirar lastima o que se comparezcan de mi. Cuando soy amiga e incondicional lo demuestro como lo demostré en el programa. Como madre soltera quiero que este premio sea para mi hija, para darle una mejor educación y tenga un mejor futuro”.

Para concluir dijo: “No sigan perdiendo el enfoque entre lo que habla una persona u otra. La decisión final será de ustedes y dependerá únicamente de sus votos que logremos el #TeamMachado esta nueva corona. Por favor vota en http://www.telemundo.com”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

