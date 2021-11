Cerca de la corona Sirey Morán se confiesa: “Me apasiona el periodismo, quiero una oportunidad”

Exclusiva

Desde su casting, su primera presentación ante los jueces, y esa primera oportunidad en televisión en su Honduras natal a la que le dijo “sí”, sin tener la menor idea de cómo comenzar, Sirey Morán demostró que el periodismo le corre por la sangre.

A dos shows de que se termine ‘Nuestra Belleza Latina’, y conozcamos a la ganadora, la querida catracha se confiesa con nosotros en exclusiva y nos dice: “Me apasiona el periodismo, quiero una oportunidad”.

Pero antes de estar tan clara, sus tabúes, sus prejuicios, y sus creencias religiosas, la ha hecho conocer el fracaso de muy pequeña solo por no animarse. Hoy nos abre su corazón y habla de sus sueños, el pasado, el presente y lo que quiere para el futuro, se hace una promesa en voz alta, con el público de testigo: “Ya no permito que el miedo me detenga”.

-Eres una de las favoritas, ¿cómo lo sientes, es una responsabilidad, es una milla extra, es un descansar?

Sirey Morán: Me alegra mucho saber que la gente está votando… En realidad se siente una presión muy agradable porque estoy representando al pueblo hondureño, pero también a todas esas personas que me están brindando un voto de confianza. Los retos que he estado viviendo han sido difíciles, pero mi motor es eso que digo: no quiero decepcionarlos, tengo esta oportunidad que tanto me costó poder llegar aquí, y quiero hacer las cosas súper bien por mí, por mi amor que tengo que tener propio, y también por la gente que me ama, y de esa manera salir triunfante en cada uno de esos retos duros, muy duros.

-¿Qué aprendiste de ti en todas estas semanas?

Sirey Morán: Los aprendizajes en ‘Nuestra Belleza Latina’ son muchísimos, me quedo con que puedo hacer todo lo que me proponga, cuando me han dicho, “te toca improvisar, te toca actuar, te toca leer un promter”, entre otros retos que nos han tocado, conocer a María Antonieta Collins, y que tienes que hacer un reportaje de un incendio… Realmente que uno, la mente siempre tiene esa parte negativa que es el miedo…. Luego hay una preparación leve en algunos casos, como por ejemplo, las coreografías, pero en otras cosas nos toca improvisar, y al momento cuando veo el material hecho digo: “Sí, pude”, entonces es una cuestión de que ahora tengo más confianza en mí misma, siento que cuando salga van haber siempre muchos obstáculos, pero voy a poder salir de ellos.

Con respecto a la convivencia en la mansión, imagínate en una habitación habremos 10 mujeres, ahora ya somos solamente 6, las semifinalistas, pero es muy difícil, porque solo hay un baño, y todas esas cuestiones, yo creo que mucha gente pues no las sabe, y creo que eso me ha desarrollado mucho lo que es la paciencia, la tolerancia, y cosas que se quedan para toda mi vida. A parte que estoy súper feliz, y debo de decirlo pues esta semana me tocó la oportunidad de conocer a grandes personalidades, mejor dicho en todo lo que va de ‘Nuestra Belleza Latina’, personalidades de las cuales yo he visto en televisión y he crecido viéndola de lejos, empezando también por Adal, yo crecí viendo su programa, es un sueño cumplido, y esta experiencia me deja muchas cosas súper lindas.

–¿Qué es lo que buscas en tu carrera, en este reality?, ¿qué es lo que buscas que la gente sepa de ti?

Sirey Morán: Es una oportunidad de vida, estudio periodismo, estoy a un año de completar la carrera, luego de que estudié derecho y dejé la carrera a medias… Y ya tan clara en este punto de mi vida, que me apasiona el periodismo, quiero una oportunidad. Por esa razón dejé un programa en una empresa grande de Honduras. Estoy tan feliz que ellos me dieron la primera oportunidad, y que esa experiencia leve, llevándola de la mano con la universidad, llevando mis clases, y ese tiempo en un programa totalmente en vivo, fue un crecimiento tremendo. Ahora llego, como digo yo, a las grandes ligas, a en Estados Unidos, a Univision, y aunque es un reallity show, siento que ya he sembrado la semilla, y obviamente, quiero la corona, porque hay quiero darle a Honduras su primera corona.

Hemos tenido muy buenas representantes, Natalia del Casco, Yaritza Owen de primeras finalistas, pero la gente hondureña está esperando eso, ya centroamericanas que la han conseguido pero no del país 5 estrellas, Honduras, entonces es un compromiso para Sirey, pero también es un compromiso para llevar alegría mi gente, porque para nadie es un secreto que Honduras está pasando por muchos problemas políticos, económicos, situaciones complicadas, y el hondureño en una competencia, cuando puede apoyar a su paisano lo hace, se une, y la alegría de uno se convierte en la alegría de todos, el ver triunfar a un catracho es felicidad para todos los hondureños. Aunque no tengo interacción en redes sociales, sé que la gente me está apoyando, porque algo curioso es que venían los casting de NBL a mí quienes me avisaban eran mis seguidores, entonces es algo muy bonito, y espero poder cumplir ese sueño para Sirey de ser una periodista que haga sentir orgulloso a los hondureños, trabajando en el campo internacional, y también darles esa felicidad de esa corona.

-Imaginemos que estamos en la final y la ganadora es Sirey Morán ¿Qué viene después de eso?

Sirey Morán: Bueno en esta etapa de semifinales espero en Dios poder llegar a la final, y si llega ese momento te juro que no tengo las palabras para contestarte, lo que sí te puedo decir es que tendría que darle gracias a Dios, a mi familia y a toda esa gente que ha conseguido que se logre teniendo mucha fe… Ojalá, Dios mediante, que pueda ganar esa corona para Sirey.

-¿Qué quieres después de ‘Nuestra Belleza Latina’?

Sirey Morán: Trabajar en el periodismo, sin duda alguna es lo que más deseo, es como cualquier persona, pues tengo muchas responsabilidades económicas, tengo que saldar ciertas deudas, como tarjetas. Quiero que la gente sepa eso, porque soy una mujer que a los 19 años se independizó económicamente, y tuve que aprender a llevar una vida ya sola, y obviamente al pasar el tiempo, habían momentos buenos, momentos malos, y pues tengo como que tantas responsabilidades económicas que lo que necesito es trabajar para poder pues primero liberarme de eso, ser una persona totalmente libre, y poder crecer en esta carrera tan bonita que es el periodismo, poder completarla, aunque sea en línea ahora con todo lo que nos ofrece la tecnología.

Y si me preguntas por ahí relacionado en que área me quiero desarrollar del periodismo, pues no tengo algo como que tan claro porque todo el mundo me encajona en deportes y confirmo amo el deporte, me encanta, sueño un día poder ir a cubrir el mundial o poder a unos juegos olímpicos, sería algo espectacular, pero en el periodismo también nos preparan para todo, el radial, el escrito, el digital… Entonces siento que cualquier oportunidad que me permitan tener va a ser una bendición y voy a tomar el reto como cuando me dijeron: ¿Quieres trabajar en televisión? Y yo dije: sí.

-¿Qué crees que tienes que conectas tanto con el público?

Sirey Morán: Siento que ser muy honesta, decir lo que pienso siempre en mis redes sociales… Lo que pasé en el Miss Honduras Universo, cuando tuve una experiencia súper desagradable, no quedarme callada, buscar la justicia, buscar el respeto de la mujer, ha permitido que yo haga una conexión con la gente, no me gusta mostrar alguien que no soy, la Sirey que es, es en todos lados, o sea tengo mis momentos de carácter como todos en mis momentos hormonales, pero creo que mucha gente se ha identificado. Aparte, después del Miss Honduras Universo, yo me tomé el tiempo de conocer a muchos de mis seguidores en persona, había como un grupo que era el que siempre estaba votando por ahí, se ponía en el y algunos eran de Estados Unidos, otros vivían dentro de Honduras, y tomé el tiempo de conocer a varios de ellos, de conocer a sus hijos, de conocer a su familia, me daban obsequios y creo que está conexión tan linda convierte a estas personas en parte de mi familia. En NBL me doy cuenta que también estoy siendo como parte de una conexión con un nuevo público, que ni siquiera yo conozco aún, y lo que trato es ofrecerles es la belleza interna de Sirey, porque mujeres bonitas por fuera hay muchísimas, pero poder transmitir eso con los ojos que muestran la belleza del alma, creo que ha sido siempre mi objetivo, poder crear una unión real con la gente que está del otro lado.

– ¿Qué le dice esta Sirey preparada, con estudios y experiencia a la que comenzó queriendo hacer sus sueños en un concurso de belleza?

Sirey Morán: Le diría a esa Sirey de antes llena de muchos miedos, de inseguridades, de muchos nervios, que viva cada etapa porque al final, si la Sirey del presente es fuerte fue por todo lo que a ella le tocó pasar. Creo que en este momento, en este concurso NBL estoy segura que va a ser mi último concurso de belleza. A mis 31 años le estoy cumpliendo a Sirey un sueño y es que los nervios, miedo que todas las personas tenemos, no se los arrebaten como hizo en el pasado.

En mi primer concurso en Honduras, era la peor en todos los retos porque tenía mucho miedo, no me quise poner el traje de baño, no quería, en Honduras hay personas que van a la playa con ropa, que les da pena usar un traje de baño, y cuando yo viví esa etapa, perdí el concurso, porque no quería bailar, porque no quería hacer mis cosas por mis creencias, y al fin al cabo cuando terminó el concurso, escuché a la mamá de la ganadora decir: “La única que podía opacar a mi hija era Sirey”… Eso me cayó como algo tan duro en la cabeza, yo pude haber sido la ganadora, y yo me quité la oportunidad, entonces me hizo reflexionar, el mundo del modelaje me ayudó a sacar una Sirey que me ha costado, porque yo creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de estar en un medio de comunicación, saben que esa ansiedad, esas cosquillas, esa emoción, es algo que tenemos que aprender a vivir, pero no permitir que el miedo te detenga. Así que le diría que nada, que sea fuerte y que no se de por vencida y que persevere hasta el final.

