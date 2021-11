El Jr. no se retira: un “renovado” Julio César Chávez hijo volverá a pelear en diciembre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. no se retira: el otrora campeón mundial de peso medio volverá al cuadrilátero en diciembre de este año. Asegura estar renovado y así lo muestra en sus últimas publicaciones en redes sociales, en las que podemos ver a un Chávez Jr. enfocado y cambiado en comparación a sus previas apariciones públicas.

Sin dar mayores explicaciones, Chávez Jr. publicó en su cuenta de Instagram el anuncio. Volverá en diciembre, seis meses después de haber perdido ante Anderson Silva en “Tributo a los Reyes”. Su padre le pidió que se retirara, él desapareció de la opinión pública y su futuro realmente era incierto.

“El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen y voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo, me voy a preparar mucho mejor, más a gusto. Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí; ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie“, dijo a través de sus stories.

Julio César Chávez Jr. constantemente ha publicado videos en los que se le nota concentrado en su preparación. Aún no hay pistas de quién sería su posible rival, pero él está tratando de demostrar que ha cambiado, y que los problemas que lo han atormentado finalmente están quedando detrás.