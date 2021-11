Insólito: se apagaron las luces durante el partido y un futbolista que es electricista solucionó el problema

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Surrealista, así fue el episodio que hubo esta semana en el fútbol inglés. Durante un partido correspondiente a la FA Trophy, se presentó un problema de electricidad en el estadio y un futbolista se encargó de solucionar la falla.

Marine win 5-4 on pens. pic.twitter.com/f4X3okWhfv — Simon Hughes (@Simon_Hughes__) November 13, 2021

El compromiso entre Marine y Dunston, válido por la primera ronda de la FA Trophy, se detuvo al minuto 51 debido a que los bombillos del Marine Travel Aren (Liverpool) empezaron a fallar. Así lo informó el periodista Simon Hughes. Thanks to @dunstonutsfc player Philip Turnbull for attempting to fix our floodlights. https://t.co/Zy2rDqKLWW— Marine Football Club (@MarineAFC) November 13, 2021

Philip Turnbull, mediocampista del Dunston, quien además es electricista de profesión, se dirigió hacia el panel de iluminación y, con ayuda de otro colega, arregló el problema. Marine le agradeció al camiseta número 4 por el gesto. And we have light! 💡



Play will resume at 5:05pm#COYM pic.twitter.com/3TE0jtnBZQ— Marine Football Club (@MarineAFC) November 13, 2021

Luego de 45 minutos, el partido se reanudó. El equipo local, que en enero pasado recibió al Tottenham en la tercera ronda de la FA Cup, se llevó el triunfo en los penales (5-4), al empatar 2-2 en los 120 minutos que se disputaron.

