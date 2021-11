Manuel Masalva comenta que el haber aparecido en ‘Narcos México’ le cambió la vida: “Fue como hacer una maestría”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No cabe duda que ‘Narcos México’ se ha convertido en una de las grandes series de Netflix más populares e infravaloradas de todos los tiempos. El pasado viernes se estrenó la tercera temporada de esta producción televisiva en el servicio streaming y los fanáticos lograron disfrutar la nueva entrega de ‘Narcos’ a como de lugar.

Dicha temporada estuvo repleta de sorpresas que los fieles espectadores nunca llegaron a pasar por alto. Una de ellas fue ver por primera vez a Bad Bunny incursionando en su carrera como actor al interpretar a Arturo ‘Kitty Paez’, uno de los peores criminales de México y miembro de la banda ‘Narco Juniors’. Sin embargo, uno de los principales fuertes por la que ‘Narcos México’ se convirtió en una de las series más vistas de Netflix luego de haberse estrenado en 2018, se debe precisamente gracias al elenco memorable de actores que lograron personificar a estos personajes con un pasado y presente en el mundo de las drogas y el narcotráfico.

Manuel Masalva se llevó todo el cariño y el aplauso de los usuarios con su interpretación de Ramón Arellano Félix a lo largo de las tres temporadas del drama criminal. El personaje logra tener más protagonismo en la serie cuando es asesinado Miguel Ángel Félix, conocido como el ‘Jefe de jefes’.

Por ese motivo, Ramón Arellano Félix tiene una etapa más sobresaliente y gracias a eso se convierte en el nuevo líder del Cartel de Tijuana. El gran impacto que tuvo el personaje de Ramón Arellano Félix en la pequeña pantalla hizo que Manuel Masalva consolidara a grados mayores su carrera como actor. “En la tercera, que veo el resultado, para mí es un regalo, una bendición. Ahora entiendo el proceso de tres años y medio, casi cuatro. Es gratificante como actor“, comentó Manuel Masalva mediante una entrevista a People en Español.

Cabe destacar que Manuel Masalva estudió música durante cinco años antes de haber incursionado en el mundo de la actuación, principalmente porque era lo que más le apasionaba. Sin embargo, la actuación se convirtió en una de sus grandes pasiones y actualmente sigue aprendiendo mucho más para seguir logrando notables éxitos.

“Nunca me ha dejado de encantar la música y me ha aportado muchísimas herramientas que uso también en la actuación. La misma vida me fue abriendo estas oportunidades (…) y uno nunca sabe cómo van a salir las cosas; entonces, he seguido las señales de la vida y me he enamorado de la actuación y no la pienso dejar nunca más. Tampoco a la música, pero para hacer un disco es un trabajo más íntimo, siempre lo he visto más para mí”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Mᥲᥒᥙᥱᥣ Mᥲsᥲᥣvᥲ (@manuelmasalva)

Asimismo, el actor mexicano destacó que el haber aparecido en ‘Narcos México’ durante las tres temporadas fue un honor para él y se siente muy contento con el resultado final.

“Acabamos de estrenar la última temporada de la serie el 5 de noviembre de 2021 y está terminando este proceso que fue tan importante porque tuve la oportunidad de ir creciendo como actor y también como persona, como Manuel”. Estoy súper, súper feliz. Para mí Narcos siempre será una cosa muy importante; es el que me ha terminado de enseñar. Fue como hacer otra carrera, una maestría”. Manuel Masalva