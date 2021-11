Blake Lively ejercerá por primera vez su rol como directora en el nuevo videoclip de Taylor Swift

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre de Taylor Swift ha sido tema de conversación últimamente debido al estreno de su cortometraje titulado ‘All Too Well’, el cual fue dirigido, producido, escrito y protagonizado por la misma artista estadounidense. Este nuevo proyecto está incluido en la reedición de su álbum estrenado en 2012 ‘Red Taylor’s Version’ y dicho material audiovisual tuvo como protagonistas a la ya mencionada Taylor Swift, al actor Dylan’O Brien y a la actriz Sadie Sink.

Muchos internautas especulaban que tanto Dylan’O Brien como Sadie Sink interpretarían unas versiones más jóvenes de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal cuando dieron inicio a su relación amorosa en octubre de 2010, pero su amorío nunca prosperó como creían y ambos terminaron en diciembre del mismo año cuando Taylor cumplió 21 años. Finalmente el cortometraje se estrenó el pasado viernes en YouTube y los fanáticos por fin pudieron salir de todas las dudas, un videoclip que dejó a más de un usuario triste y consternado por la historia del cortometraje.

Taylor Swift logró nuevamente llevarse todo el cariño de los internautas con sus proyectos innovadores y ‘All Too Well’ es el inicio de una nueva era en su carrera musical. Hace poco la compositora reveló en sus redes sociales que estrenará hoy mismo un nuevo videoclip con una gran sorpresa inesperada: Blake Lively ejercerá el rol de directora. “¡SORPRESA! NUEVO VIDEO DE MÚSICA a las 10 am ET 🚨 Finalmente pude trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida @blakelively en su debut como directora. Únete a nosotras mientras hacemos un brindis y un pequeño infierno”, fue el mensaje que escribió Taylor Swift en su cuenta de Instagram.

Se desconoce si Blake Lively también protagonizará dicho material audiovisual al igual como lo hizo Taylor Swift en ‘All Too Well’; sin embargo, ambas celebridades escribieron el guion y ya los fanáticos están deseando ver el vídeo. Cabe destacar que Blake Lively es una de las amigas más cercanas de Taylor Swift y ahora unirán sus talentos para sacar lo que seguro será otra pieza maestra en la carrera musical de la intérprete estadounidense.

Lo único que se sabe hasta ahora es que el videoclip será sobre la canción ‘I Bet You Think About Me’, un single que también pertenece al álbum ‘Red’ de 2012. Posteriormente, esta nueva versión del tema tendrá a Taylor Swift uniendo su voz con el cantante norteamericano de música country Chris Stapleton. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

