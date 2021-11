Lamentable pérdida: falleció a los 45 años Julio Lugo, expelotero de las Grandes Ligas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Triste y conmocionado, de esta forma se encuentra el mundo del beisbol por la muerte de Julio Lugo, expelotero de las Grandes Ligas. Este martes iba a cumplir 46 años de edad.

Me informa la familia de Julio Lugo la muerte del ex pelotero por presumiblemente un ataque cardíaco.

Lugo tenía 45 años de edad.#QEPD #Ripple — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) November 15, 2021

Lugo sufrió un infarto mientras se dirigía del gimnasio a su casa en Santo Domingo, República Dominicana, según declaraciones de familiares a periodistas.

Julio Lugo en la MLB

El dominicano jugó con Astros de Houston, Rays de Tampa Bay, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston, Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore y Bravos de Atlanta. The Red Sox mourn the loss of former shortstop and 2007 World Series Champion Julio Lugo.



We send our thoughts and love to the Lugo family. pic.twitter.com/CBtKLitXMf— Red Sox (@RedSox) November 15, 2021

A lo largo de 12 temporadas en la MLB, entre 2000 y 2011, pegó 1,279 hits y bateó para .269 en 1,352 juegos. Con Boston ganó la serie Mundial de 2007.

Asimismo, estuvo durante ocho campañas en la Liga Dominicana, con Estrellas Orientales y Leones del Escogido. Con los melenudos ganó dos campeonatos.

Desde el Escogido BBC nos unimos al dolor por el fallecimiento de nuestro León, Julio Lugo. Nuestras condolencias a sus familiares. 🕊 pic.twitter.com/3533s8cjfx— Escogido Baseball (@EscogidoBBClub) November 15, 2021

También puedes leer: Trágica pérdida: expelotero boricua de los New York Mets, Pedro Feliciano, falleció a los 45 años mientras dormía