Ed Sheeran anuncia en sus redes una futura colaboración con Pokémon Go

No cabe duda que Pokémon Go se convirtió en uno de los juegos más populares tanto en dispositivos Android como iOS cuando fue lanzado el 6 de julio de 2016. El gran impacto que tuvo Pokémon Go en la industria de los videojuegos fue suficiente para posicionarse al ‘Mejor juego móvil’ en los Game Developers Choice Awards y también recibió el premio de ‘Mejor aplicación del año’ por la página web TechCrunch.

A pesar de que el juego ya perdió algo de vigencia y ya no recibe esos números abismales de descargas como lo logró hacer la primera semana cuando se estrenó, lo cierto es que eso podría cambiar próximamente. Las redes sociales colapsaron con el tuit que publicó Ed Sheeran en su cuenta de Twitter, sorprendiendo a todos los internautas sobre una inesperada colaboración con Pokémon Go.

El tuit de Ed Sheeran ya superó los 8.000 likes en tan solo tres horas de haberlo publicado en su Twitter. Para nadie es un secreto que el artista británico es uno de los más influyentes y populares del planeta, por lo que no es de esperarse que este posible junte logré llamar la atención de la marca de videojuegos creada por Niantic y también del dos veces ganador de los MTV EMA 2021.

Cabe destacar que Ed Sheeran es un gran fanático de la franquicia Pokémon, pues en una entrevista con el streamer español Ibai Llanos en Nintendohill, el artista británico reveló que su Pokémon favorito es Squirtle, y además, también comentó que hace tiempo tuvo una reunión con Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, en donde él le hizo entrega de una carta totalmente desconocida, un acontecimiento que pudo ser revelado este martes con la inesperada sorpresa de Ed Sheeran en sus redes sociales.

Tanto Ed Sheeran como Pokémon Go planean cerrar con broche de oro este 2021, pues este año es el 25 aniversario de la saga de videojuegos y ambos tienen la finalidad de ofrecer un contenido totalmente innovador para así generar una gran cantidad masiva de usuarios. View this post on Instagram A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

Sigue leyendo: