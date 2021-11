El conmovedor llanto de un novio al ver a su novia cuadripléjica caminando rumbo al altar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Asha Bailey es una fotógrafa profesional de bodas, la cual tiene una cuenta en TikTok y un par de videos compartidos de su más reciente trabajo realizado han movido corazones debido a la gran historia de amor de una pareja y de superación por parte de la novia.

Chelsie Hill es el nombre de la novia que ha causado asombro y la cual quedó cuadripléjica cuando tenía tan solo 17 años. Esto no impidió que la mujer continuara con su vida pues se convirtió en la directora ejecutiva y fundadora de Rollettes, un equipo de baile en silla de ruedas en Los Ángeles.

Además, suele alzar la voz en favor de las personas que como ella, andan en silla de ruedas, por lo que tiene más de 167,000 seguidores en Instagram.

Hace un par de años conoció a Jay Bloomfield, con quien inició una relación tan formal que terminó en boda.

El día tan esperado para esta pareja llegó. Chelsie soñó desde siempre con caminar rumbo al altar de la mano de su padre, cosa que su condición no le impidió el poder hacerlo y así darle una gran sorpresa a sus invitados, pero sobre todo a su prometido.

“Quiero enfatizar que no hay nada de malo estar en una silla. Pero mientras crecía, siempre me imaginé caminando por el pasillo el día de mi boda”, confesó la novia en entrevista a Insider.

“Y solo quería sentir eso, no que mi discapacidad me haya quitado nada, sino que solo quería sentir ese corazón a corazón y estar frente a frente con él. Eso era algo realmente importante para mí”, agregó.

Así que Chelsie se mandó a hacer un vestido de novia especial que tenía un faldón que se podía quitar para que así pudiera pararse fácilmente con ayuda de unos aparatos ortopédicos y una andadera. View this post on Instagram A post shared by Chelsie Hill (@chelsiehill)

Esto fue toda una sorpresa para Jay, su ahora esposo, quien luego de permanecer de espaldas durante unos segundos, se llevó la gran sorpresa al ver a su novia caminando rumbo al altar. La emoción del hombre fue captada en video por la fotógrafa, el cual se ha vuelto viral. @ashajpg she said she dreamed of the day she’d look her husband in the eye on their wedding day, and she did that 🥺 ♬ In This Shirt – The Irrepressibles

“Después de mi accidente, no estaba segura de si alguna vez encontraría a alguien que realmente me amase por completo. Me has aceptado completamente, me has honrado y adorado todas mis partes. En este momento de hoy, quería hacer algo con lo que siempre había soñado. Párate frente a ti mientras nos prometemos nuestras vidas”, le dijo Hill a Bloomfield en sus votos, mismos que compartió en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chelsie Hill (@chelsiehill)

La novia tenía preparadas más sorpresas

Además de caminar en el pasillo rumbo al altar, Hill tenía preparadas otras sorpresas para su esposo pues con ayuda de su grupo de baile, preparó algunas coreografías especiales para ese día tan especial. @ashajpg iconic!!!! ♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) – Amaarae & Kali Uchis

De hecho, Chelsie sorprendió de nueva cuenta al bailar, de pie, al lado de su padre, y de igual modo hizo uso de sus aparatos ortopédicos para poder realizar el primer baile de esposos junto a Bloomfield. View this post on Instagram A post shared by Chelsie Hill (@chelsiehill) View this post on Instagram A post shared by Chelsie Hill (@chelsiehill)

