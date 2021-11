Los detalles que no te diste cuenta del nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sorprendente y magnífico, así catalogaron los internautas el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, el cual fue estrenado el pasado martes en las redes sociales de Sony Pictures a eso de horas nocturnas. Este nuevo vistazo tiene absolutamente todo lo que una película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) puede ofrecer: dosis de acción, sorpresas inéditas, escenas épicas, dramatismo, easter eggs, epicidad, intriga, emociones por doquier, giros en la trama, sentimiento, pero sobre todo, mucha nostalgia y sentimentalismo.

El segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ nuevamente volvió a romper el internet tal y como lo hizo su primer adelanto estrenado en agosto, convirtiéndose así en la cinta más esperada por parte de los fieles seguidores de Marvel Studios. Puede que este nuevo vistazo no nos mostró la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield ayudando a Tom Holland en la batalla final contra ‘Los Seis Siniestros’; sin embargo, tanto a Marvel como Sony no les convenía agregarlos de golpe en el tráiler. Ambas empresas se han caracterizado por sorprender a la audiencia con este tipo de sorpresas que llegan a ser editadas y así guardarse lo mejor para el final. Oficialmente el ‘Spider-Verse’ ya es una realidad y solo toca esperar al 17 de diciembre para ver la película.

Como no era de esperarse el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ estuvo repleto de guiños a otras sagas del superhéroe arácnido, entre las cuales destacan la aparición de J. Jonah Jameson interpretado por J.K. Simmons perteneciente al universo del Spider-Man de Tobey Maguire, así como también pudimos presenciar el gremio completo de los villanos que se la pondrán difícil a Peter Parker y compañía.

La historia de esta cinta ya fue contada en el primer tráiler: Luego del final de ‘Spider-Man: Far From Home, la identidad de Spider-Man/Peter Parker es revelada por Mysterio. Al verse totalmente abismado por no poder equilibrar la balanza entre su vida personal y heroica, Peter Parker le pide ayuda a Doctor Strange para que realice un hechizo con la finalidad de revertir el problema, aunque, esto no llega a suceder como se esperaba porque el maleficio trae consigo la expansión del multiverso, eso incluye una amenaza mucho más grande que el propio Spider-Man le será muy difícil enfrentarlo por si solo.

Asimismo, el multiverso generó un sinfín de momentos caóticos muy intrigantes e impactantes. Una de ellas fue la pelea de Spider-Man y Doctor Strange, la cual dejó a los espectadores totalmente sin aliento y con la expectativa a millón. Alfred Molina, quien personificará al Doctor Octopus, nuevamente volvió a robarse las miradas de los fans tal cual como lo hizo en el primer tráiler con su aparición inédita. Tanto él como Spider-Man protagonizaron una pelea en la que Otto Octavius se sorprendió al ver que el Peter Parker de Tom Holland no es el mismo que conoce de su universo, refiriéndose al Peter Parker de Tobey Maguire.

Seguido de eso, el tráiler mostró las apariciones del Duende Verde de Willem Dafoe, al Hombre de Arena de Thomas Haden Church, al Electro de Jamie Foxx y al Lagarto de Rhys Ifans, estos dos últimos villanos pertenecen al universo de The Amazing Spider-Man de Marc Webb. Posteriormente, en el avance se logra apreciar de mejor manera el traje negro que utilizará Spider-Man.

Me siento como un niño pequeño.



Hacia años, muchísimos años que no tenía tantas ganas de ver una película de Spiderman.



Como aparezcan Andrew y Tobey, pfff



El trailer es sublime, simplemente sublime. pic.twitter.com/iUODTpCaSg — Xbox Studio (@XboxStudio) November 17, 2021

En otro orden de ideas, el segundo tráiler de ‘Spider-Man No Way Home’ mostró una referencia clásica de la segunda película de ‘The Amazing Spider-Man’ cuando Gwen Stacy (Emma Stone) cae al vacío de una torre mientras Andrew Garfield intenta salvarla. Lastimosamente Spider-Man no logra tener suerte y Gwen termina muriendo. Este mismo calco llega a visualizarse en el reciente vistazo, pero esta vez tiene como protagonistas a Tom Holland y Zendaya. ¿Logrará salvarla cuánto antes? Por los momentos eso solo es un misterio.

Pero sin duda lo que terminó de derramar el vaso fue esta escena que ha generado mucha polémica en redes sociales. En ella sale el Spider-Man de Tom Holland preparándose para una batalla contra Electro, Lizard y Sandman; sin embargo, ni Electro ni Lagarto van en sintonía con Spider-Man y ambos se dirigen hacia otra dirección. ¿A dónde podría ser? Claramente esa toma fue editada y tan solo queda a nuestra interpretación. Muchos consideran que en esa escena saldrá Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo que no sería tan descabellado dado que no es la primera vez que un tráiler de Marvel y Sony Pictures es editado.

Incluso, otra toma que confirma definitivamente la aparición de Tobey y Andrew en la batalla final se debe a este pequeño error cometido por la cuenta de Sony Pictures de Brasil. Si se fijan bien, en el minuto 0:54 Lagarto recibe un golpe de otra persona que no es Tom Holland. Saquen sus propias conclusiones. borraron a andrew y tobey de esta escena, nadie va a hacer que piense lo contrario #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/Hf1RxjMW1c— isa (@daylightbiyin) November 17, 2021 Está claro que han quitado a Tobey y Andrew en esta escena. En una imagen se ve como Lagarto no va a por Tom Holland, y en la otra… ¿A quién está atacando Electro?… ¡Si Spiderman (Tom) saltó al vacío y está cayendo! Hay alguien más ahí arriba. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/WyBqpYXtnv— Leo (@iLeoVlogs) November 17, 2021 ALGUIEN ME EXPLICA QUIÉN PEGA AL LAGARTO EN ESTE TRÁILER EN EL MINUTO 0:54??????????



GRACIAS SONY PICTURES BRASIL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA https://t.co/mG7pb7BJAs— Grefg =) (@TheGrefg) November 17, 2021

Sin duda alguna, el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home estuvo repleto de referencias y guiños, algunas más claras que otras, pero la emoción en saber lo que nos deparará esta cinta todavía sigue en aumento. ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrena en salas de cine el 17 de diciembre.

Acá te dejo el nuevo tráiler por si no lo has visto

Sigue leyendo: