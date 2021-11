‘Spider-Man: No Way Home’: se conoció el primer póster de la película y confirman a los villanos del film

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es ‘Spider-Man: No Way Home’, la cual contará con el regreso de Tom Holland interpretando a uno de los superhéroes más queridos de todo Marvel y se estrenará el 17 de diciembre en salas de cine. Queda poco más de un mes para ver esta próxima producción cinematográfica que, seguramente, conseguirá números abismales en la taquilla norteamericana.

Las redes colapsaron cuando se reveló el primer tráiler de ‘Spiderman: No Way Home’ a mediados de agosto en donde los fans quedaron con más dudas que respuestas. Por un lado, el nuevo adelanto nos confirma de qué tratará la historia en general: Peter Parker se ha visto muy perjudicado ante la ley por la presunta muerte de Quentin Beck (Mysterio) y eso traerá consigo que el personaje protagonista esté en la obligación de pedirle ayuda a Stephen Strange.

Al ver la situación delicada de Spider-Man, Doctor Strange realiza un hechizo para que el joven residente de Queens pueda volver a tener una vida normal y sin ningún contratiempo que pueda frenar su relación con MJ (Zendaya), sus amigos de la secundaria y de su tía May; sin embargo, el sortilegio no funciona correctamente y ese percance abre la puerta al multiverso de la locura.

Posteriormente, Peter Parker se ve obligado a escapar de esta nueva realidad alterna que ha creado Doctor Strange debido a su hechizo. El superhéroe arácnido tendrá que combatir a toda costa con los anteriores villanos que aparecieron en las películas anteriores de Spider-Man pero no el de Tom Holland, sino los antagonistas de las cintas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, tal es el caso de Alfed Molina personificando al villano Doctor Octopus, quien apareció unos pocos segundos en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Seguido de eso, también los fanáticos pudieron visualizar en el tráiler las características bombas del Duende Verde acompañado de la emblemática risa del actor Willem Dafoe, los rayos amarillos de Electro, la aparición de El Hombre de Arena y una posible referencia al Lagarto de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Sin duda alguna, este nuevo vistazo dejó pistas, algunas más claras que otras, sobre los presuntos villanos de Spider-Man que podrían aparecer en la nueva cinta dirigida por Jon Watts.

Ahora, Sony y Marvel Studios revelaron algo que, a priori, respondería todas las dudas de los internautas sobre el futuro de ‘Spider-Man: No Way Home’. Ambas empresas publicaron el primer póster oficial del filme en donde se deja en evidencia algunas referencias sobre los villanos.

El más visible es el Doctor Octopus, quien intenta capturar al Iron Spider de Tom Holland con sus temibles tentáculos. Por otra parte, hacia la derecha se suele apreciar una silueta en todo el fondo del póster. Claramente es el Duende Verde. Asimismo, para añadirle un poco de creatividad a la imagen una tormenta de arena se cierne a los alrededores de Spider-Man, una nueva referencia al Hombre de Arena. Y para concluir, pro no menos importante, tenemos el gran relámpago amarillo del Electro de Jamie Foxx cayendo desde el cielo.

Viendo estas posibilidades, está más que obvio que los cinco villanos previamente mencionados le harán la vida imposible al Spider-Man de Tom Holland y solamente queda esperar si Peter Parker tendrá la ayuda del Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield para ayudarlo a combatir esta mega amenaza. Solo toca esperar a que se estrene el segundo tráiler de ‘Spiderman: No Way Home’ y ver si responden esa incógnita, el cual todavía no se ha revelado por los momentos.