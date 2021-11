Quién es Sophia Urista, la cantante que será investigada por orinar sobre un fan en un recital

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nuevamente las redes sociales vuelven a hacer foco de atención mediante un acontecimiento que ha causado gran revuelo en los últimos días. Sophia Urista, la cantante y actual líder de la banda de rock ‘Brass Against‘, protagonizó un altercado durante el pasado jueves que no fue bien visto por el ojo público.

Según un reporte del medio New York Post, Sophia Urista se encontraba en el escenario con su agrupación ofreciendo un concierto en Daytona Beach, Florida. La participación de ‘Brass Against’ se debe porque fueron seleccionados para participar en el festival Welcome to Rockville, un espectáculo que reúne a diversas bandas que incursionan en los géneros rock, rock moderno y clásico. Asimismo, todas las ediciones de este festival se celebran en primavera.

El nombre de Sophia Urista se volvió viral en las redes sociales porque durante su presentación en Daytona Beach, la cantante neoyorquina orinó a un fan que se encontraba disfrutando el show. El vídeo no tardó mucho para que se viralizara en todas las redes sociales y este percance de Sophia Urista será tema de conversación hasta que se esclarezcan los hechos.

Posteriormente, el mismo medio inglés informó que la cantante se encontraba en el escenario cantando mientras le comentó a los espectadores que necesitaba hacer sus necesidades para así proseguir con el concierto. “Tengo que orinar y no puedo ir al baño“, le dijo Urista a todo el público del festival. “Así que también podríamos hacer un espectáculo“, agregó.

Seguido de eso y sin posibilidad alguna de detener el concierto para poder hacer sus necesidades, dicho material muestra cómo la cantante rockera le dice a un hombre que suba al escenario y le comenta que se acueste. Luego de eso, Sophia Urista se coloca encima de él en posición de cuclillas y comienza a orinarle en la cara. ¿Qué carajo? Jaja, esto realmente sucedió en el festival Welcome to Rockville con la vocalista Sophia Urista de Brass Against. pic.twitter.com/yGe6WcxKY9— Summa Inferno (@summainferno) November 13, 2021

Cabe destacar que este acto ya le fue comentado al portavoz de la policía de Daytona Beach, Messod Bendayan, quien afirmó que recibieron una denuncia en su cuenta de Facebook acerca de las consecuencias que trae consigo una infracción urinaria, y a la vez, le hicieron llegar unas instrucciones para que se las hagan llegar al informante mediante la realización de un documento.

Hasta los momentos las autoridades aun se encuentran investigando el incidente. El mismo medio New York Post reveló que a Sophia Urista le puede caer una multa de $1,000 y puede ser castigada a un año en la cárcel, pues es ilegal “exponer sus órganos sexuales en público o en las instalaciones privadas de otra persona, o tan cerca de ellas como para ser visto desde tales locales privados, de manera vulgar o indecente”. View this post on Instagram A post shared by Sophia Urista (@sophiaurista)

En otro orden de ideas, Sophia Urista salió en defensa y rompió el silencio sobre su agravado contratiempo en el festival Welcome to Rockville mediante una tuit en su cuenta de Twitter.