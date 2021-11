Alicia Machado al borde de las lágrimas: “No quiero que nadie se aproveche de mí nunca más”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado sigue siendo noticia y sus emociones están a flor de piel. La flamante ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos está viviendo una semana de ensueño tras coronarse en el reality show de Telemundo y así lo ha dejado ver.

La ex reina de belleza abrió su corazón tanto dentro de la casa, como ahora que está fuera de ella. En Suelta La Sopa, nuevamente, Machado habló de lo que siente hasta estar al borde de las lágrimas.

“No quiero que nadie se aproveche de mí nunca más”, dijo la venezolana estando completamente emocionada luego de hablar de lo que aprendió tras participar en La Casa de los Famosos.

Tras esta victoria, la venezolana resaltó que este momento de su vida lo vive con “madurez, preparación, experiencia y fortaleza emocional”, cosa que no tenía cuando ganó el Miss Universo 1996 o estuvo en lo más alto del ojo público.

En la entrevista Machado comentó que muchas veces las personas se preparan para el fracaso y no para el éxito que, a su juicio, a veces puede traer muchas más cosas negativas que una derrota. “Tengo mucha experiencia, son 26 años de estar en el mundo del espectáculo. Este éxito quiero vivirlo en paz”, expresó.

La venezolana afirmó que no dejará que el odio y la envidia vuelvan a envenenar su alma. “Yo gané por los 40 millones de personas que decidieron apoyarme y esto lo voy a vivir en paz, con amor, con humildad y con mucho compromiso”, concluyó Machado en medio de aplausos.

No se lo desea ni a Donald Trump

Alicia Machado destacó durante la entrevista en Suelta La Sopa que es una activista en contra del bullying, por sobre todas las cosas. Debido a esto, la venezolana comentó que nadie merece recibir tantas agresiones, al mencionar a Roberto Romano, con quien tuvo un romance dentro de La Casa de los Famosos. “Es más, creo que ni Donald Trump merece tantas agresiones”.

No es la primera vez que la ex reina de belleza se refiere a Romano tras salir del reality show. A su llegada al aeropuerto de Miami, cuando se le preguntó sobre si está enamorada respondió: “A ves qué pasa. El amor tiene que estar siempre en todas partes, a la edad que sea y en el momento que sea. No he visto tanto porque no me quiero contaminar”, dijo Machado en referencia a todo lo sucedido con Roberto Romano.

Alicia Machado posó junto al premio que ganó en La Casa de los Famosos