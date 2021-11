Con una plancha de ropa ladrones golpearon en la cabeza a un joven al invadir su hogar en Nueva York

Dos ladrones entraron a un apartamento en Brooklyn y golpearon con una plancha de ropa al ocupante tras obligarlo a buscar objetos de valor habitación por habitación, informó la policía de Nueva York.

Los dos hombres invadieron la vivienda ubicada cerca de las calles Moore y Bogart en Bushwick, aproximadamente a las 8:20 p.m. del domingo. Según un video de NYPD, los sospechosos revisaron varias puertas de apartamentos hasta encontrar una sin llave. Una vez dentro, se encontraron con un joven de 23 años y lo amenazaron con atacarlo si no cooperaba.

Los sospechosos llevaron a la víctima en una búsqueda habitación por habitación de objetos de valor, y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con una plancha para ropa mientras estaba en la sala del apartamento. Los ladrones se llevaron dos computadoras portátiles, una PlayStation 5, una Xbox 360, un teléfono celular y un iPad de la residencia. NYPD estimó en $2,950 dólares el valor de los artículos robados.

Los dos hombres huyeron a pie a la estación del Metro de Morgan Ave. La víctima fue tratada en la escena; sufrió una laceración en la cabeza, un hematoma en la cara y dolor en el cuerpo, reportó Pix11.