El caso del policía que secuestró a sus hijas terminó en aparente asesinato-suicido

Días atrás se dio a conocer con mucha preocupación que el exoficial Robert Vicosa había secuestrado a dos menores, ellas eran sus dos hijas Aaminah y Gianna, de 6 y 7 años respectivamente, lo que se llevó una persecución policial de varios días en su contra con el fin de salvaguardar a las menores.



Este jueves por la noche la Policía Estatal de Pensilvania inició una persecución en contra del auto que correspondía al exoficial y que viajaba hacía el sur por Ringgold Pike en la línea Maryland-Pensilvania donde ya lo esperaba la policía estatal de Maryland, pero poco antes de llegar a su destino el auto se estrelló contra una valla.



Según ha trascendido, los policías de Maryland intentaron entrar en contacto con las personas que se encontraban al interior del auto, sin embargo, no hubo respuesta, por lo que decidieron romper una ventana.

1/3: Our priority is the safety and well-being of Giana and Aaminah. @BaltCoPolice will continue to investigate tips as they come in related to this case. https://t.co/RQTMAj71L7 — Melissa Hyatt (@ChiefMHyatt) November 18, 2021





En el asiento del conductor encontraron el cuerpo sin vida de Tia Bynum, de 35 años, mientras que el cuerpo de Vicosa así como el de una de las niñas estaban en el asiento trasero, la otra niña estaba malherida.



En el lugar de los hechos tanto Vicosa como Bynum y una de las niñas fueron declarados muertos, la otra niña fue llevada de urgencia a un hospital donde falleció; la policía reportó que las cuatro personas habían sido baleadas.



La policía de Maryland indicó que no había ningún motivo por el que se hubiera desatado un tiroteo, por lo que el caso fue descrito como un aparente suicidio por asesinato. (9:33 a.m.) Robert Vicosa committed the kidnapping that occurred in the Cockeysville area. He was armed w/ a semi-automatic handgun and accompanied by Tia Bynum & 2 young girls. Vicosa & Bynum are wanted and considered armed & danger . The safety of the children is a priority. pic.twitter.com/47FonN8Sl9— Baltimore County Police Department (@BaltCoPolice) November 18, 2021

¿Qué se sabe de Robert Vicosa?



De acuerdo con la policía, Robert Vicosa era un expolicía del condado de Baltimore vinculado al secuestro de Cockeysville.



Asimismo, se sabe que en agosto fue despedido del Departamento de Policía del condado de Baltimore y era buscado por varios cargos que incluían un secuestro, asalto a mano armada, asalto simple y robo.



De acuerdo con la policía, Robert Vicosa habría estado recibiendo ayuda de Tia Bynum, una sargento de la policía del condado de Blatimore y amiga muy cercana de él, quien también había sido despedida de sus funciones.



Incluso se sabe que tanto Robert Vicosa como Tia Bynum drogaron, amarraron y dejaron a la deriva a la madre de las hijas del exoficial.



