Comunidad transgénero de Nueva York celebra aprobación de leyes que limpian récord criminal y reafirman su identidad

En un nuevo triunfo que reivindica los derechos de la comunidad transgénero y LGBTQ de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul puso su rúbrica y promulgó la ley START que anula el récord criminal por delitos sexuales, laborales y de prostitución a víctimas de tráfico sexual, al tiempo que oficializó otra pieza legislativa que requiere que las empresas de servicios públicos permitan a los clientes usar su nombre y pronombres preferidos.

Las dos nuevas leyes fueron celebradas por la comunidad transgénero de Nueva York, que a lo largo de los años ha sufrido de abusos, violencia y discriminación, y son vistas como un avance en la lucha por las protecciones que los miembros trans han estado exigiendo.

Así lo manifestó Bianey García, defensora de los derechos trans, y miembro de la organización Make the Road NY, quien destacó que limpiar el récord criminal de personas transgénero les facilitará acceso a trabajos y derechos que les han sido negados por muchos años.

“Como mujer trans me alegra ver que avancen este tipo de medidas en favor de la comunidad, y en el caso concreto de las condenas por delitos sexuales, espero que esto ponga un alto a los abusos, porque cuando eres trans y latina y tienes récord criminal, esto es lo primero que te checan para rentar un apartamento, conseguir un empleo o acceder a otros servicios y te dejan sin opciones”, aseguró la activista. “Incluso en cuestiones de inmigración ese récord criminal hace más difícil las cosas, como le pasó a Lorena Borjas, miembro de nuestra comunidad, quien por tener récord no pudo hacer su ciudadanía por muchos años, y tras una larga lucha se la concedieron 8 meses antes de que falleciera”.

A pesar de los avances legislativos, la activista trans advirtió que “todavía falta mucho por hacer” en materia de protecciones básicas, destacando cifras alarmantes que revelan que en los últimos cinco años, 34 miembros de la comunidad trans en Nueva York han sido víctimas de golpizas y ataques brutales. Este sábado a las 6:00 de la tarde, se realizará el Día de Recordación Trans, con una vigilia en Corona Plaza.

Rosalinda, una sobreviviente trans de trata de personas, quien actualmente trabaja en el sector salud, también celebró la firma de las leyes y dijo que son una victoria en medio del largo camino por recorrer.

“Desde que era menor de edad, un hombre violento me traficaba sexualmente y, como resultado, terminé con condenas penales, debido a sus delitos en mi contra (…) Incluso hoy, como ciudadana estadounidense, sigo sintiendo que esas condenas son una especie de manchas en mi vida y un vestigio de la violencia y el trauma que sufrí en el pasado”, dijo la mujer trans. “Poder anular esa condena bajo la Ley START significaría restaurar un poco de dignidad en mi vida y sería mi próximo paso en el proceso de curación”.

Las acciones de la gobernadora Hochul ocurren en medio de la semana de Honor y concientización a favor de la comunidad transgénero, y la mandataria reiteró que con ello se demuestra una vez más que Nueva York es un estado que defiende a todos.

“A medida que somos testigos de ataques a los derechos y protecciones LGBTQ + en todo el país, Nueva York declara una vez más que somos un estado para todos, uno en el que no criminalizamos innecesariamente a las víctimas y donde nuestras personas trans, género no binario y género no conforme se afirman”, dijo la mandataria estatal. “Mi Administración está comprometida con la igualdad y la seguridad para todos y Nueva York puede liderar el camino, gracias al trabajo de nuestros incansables defensores y nuestros socios en la Legislatura. Juntos continuaremos construyendo un estado que sea acogedor para todos”.

La senadora Jessica Ramos, promotora de las nuevas leyes, calificó la aprobación de la ley que anula las condenas por trabajo sexual como un paso real en la protección a las comunidades más vulnerables.

“Durante la semana nacional de concienciación transgénero, la noción de generar visibilidad en torno a los desafíos estructurales que experimentan los neoyorquinos trans y no conformes con su género, tienen que ser más que un gesto. Tenemos que legislar de una manera que honre y proteja sus derechos como miembros de nuestra comunidad”, dijo la política de origen latino. “La Ley START les da a los sobrevivientes de trata humana el nuevo comienzo que se merecen, disminuyendo las barreras al empleo, mejorando el acceso a los recursos legales de inmigración apropiados y ayudando a romper los ciclos de trauma de miles de sobrevivientes en todo nuestro estado”.

El asambleísta Richard Gottfried aseguró que los sobrevivientes de la trata sexual no pueden seguir siendo tratados como criminales, y eso busca una de las normas que entró en vigor, y que fue una extensión de una ley promulgada hace una década.

“La ley de Nueva York de 2010 fue la primera en el país y se convirtió en un modelo nacional. Ahora, gracias a la gobernadora Hochul, más sobrevivientes de la trata pueden construir vidas productivas y estar protegidos de ser deportados por sus condenas anteriores”, dijo el legislador. “Las personas esclavizadas por los traficantes no deberían sufrir el peso de las condenas por delitos que se vieron obligados a cometer.

Cecilia Gentili, fundadora del proyecto Trans Equity Consulting, aseguró que la firma de ley START cambiará la vida de muchas personas que tienen condenas por haber sido arrestadas en circunstancias de trata.

“Esto les permitirá seguir adelante con sus vidas y construir el futuro con el que sueñan”, dijo la activista.

Tina Luongo, abogada a cargo de la práctica de defensa criminal en la asociación The Legal Aid Society, elogió la valentía de víctimas que hablaron del tema, y aseguró que la promulgación de esta ley es un momento que muchas personas trans de Nueva York llevaban años esperando.

“El Proyecto de Intervención de Explotación de The Legal Aid Society espera ansiosamente la implementación de la Ley, ya que tenemos numerosos clientes que han estado esperando décadas por este importante alivio”, dijo la abogada.

El senador Brad Hoylman destacó el impacto que tendrá la ley de servicios, al hacer que las compañías reconozcan y respeten la preferencia de nombres y pronombres requeridos por los clientes trans.

“Nadie debería sufrir la indignidad de ser ‘nombrado muerto’ o ser referido por su nombre o género no afirmado. Y con el 2021 siendo el año más mortífero para las personas transgénero y no binarias desde que la Campaña de Derechos Humanos comenzó a registrar estos datos”, dijo Hoylman. “La nueva ley envía un importante mensaje de apoyo a las más de 78,000 personas transgénero y no conformes con el género en todo el estado de Nueva York”.

La asambleísta Jessica González-Rojas recalcó que durante esa semana de concienciación trans, es positivo ver que se pasa de la conciencia a la acción.

“En un momento en el que somos testigos de un número récord de asesinatos de personas trans, particularmente de mujeres trans, y de leyes anti-LGBT que se están introduciendo y aprobando en otros estados de la nación, Nueva York debe asumir el liderazgo y oponerse al odio”, dijo la política de Jackson Heights.

Elisa Crespo, directora ejecutiva de la organización NUEVA Agenda del Orgullo, destacó que algo tan básico como el uso de nombres y pronombres en recibos de servicios públicos es un paso adelante.

“Nueva York envía un mensaje contundente a las empresas de servicios públicos, los municipios, las empresas de obras sanitarias y las compañías telefónicas, de que deben dirigirse a sus clientes en consecuencia, punto final”, comentó la excandidata política. “La afirmación de las identidades de género en las empresas de servicios públicos es un gesto pequeño pero poderoso que recorre un largo camino en la vida de las personas TGNC”.

¿En qué consisten las 2 leyes aprobadas?

La Ley START refuerza las protecciones para las víctimas de trata sexual, trata laboral, prostitución forzosa y trata de personas, que son condenadas por una variedad de delitos como resultado de esa trata u obligadas. Esta normativa, basada en una ley aprobada en 2010 en Nueva York, que permite a las víctimas de la trata de personas anular las condenas penales relacionadas con la prostitución que estaban directamente relacionadas con su victimización

La ley de servicios públicos otorga a los clientes de servicios públicos el derecho a ser dirigidos y reconocidos por su nombre y pronombres preferidos, al exigir que las empresas de servicios públicos, los municipios, las empresas de obras hidráulicas y los proveedores de servicios telefónicos permitan a los clientes usar su nombre y pronombres deseados.

Evento de Recordación trans