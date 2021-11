María Celeste: “Es mejor estar con alguien que te guste, a pasártela sola y quedarte en la cama comiendo bombones”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

María Celeste conversó con la revista Tv y Novelas. A dicho medio le abrió parte de su vida privada, e incluso aseveró que no está dispuesta a casarse. Esa clase de compromiso no es algo que le atraiga, pero no por esto rehuye del amor. Al contrario, ella es de las mujeres que considera que es mejor estar con alguien que de verdad te atraiga, a estar sola todo el tiempo.

A dicho medio le dijo: “Siempre busco tiempo para el amor. No me volvería a casar, pero estar bien con alguien claro que sí. Siempre es mejor estar con alguien que te guste y pasarla bien acompañada a pasártela sola todo el tiempo”.

La ex conductora de Al Rojo Vivo fue clara en su declaración, al incluso aclarar que es preferible estar con alguien, que estar sola en la cama. “Es mejor estar con alguien que te guste y pasarla bien acompañada a pasártela sola todo el tiempo y quedarte en la cama comiendo bombones, helado y ese tipo de cosas que no son nada buenas”.

La peridista, actual estrella de CNN en Español culminó la charla hablando de sus retoños Adrián, Lara y Julián y reveló actualmente que los tres están en la universidad y que el mayor de ellos está a punto de graduarse, por lo que espera con ansias el diploma.

En estos días, por otra parte, María Celeste celebró en Instagram el que ahora forma parte de CNN en Español, en donde dice sentirse “como pez en el agua”.

Y ahora que está de regreso, cobijada por una de las cadenas de noticias más importantes del mundo muchos la celebran y felicitan en redes sociales, entre ellas se destacan: Myrka Dellanos, Jessica Carrillo, y así muchos fans, amigos y familiares. View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

