BTS desbanca a Taylor Swift en los American Music Awards 2021 (Lista de ganadores)

BTS triunfó en los American Music Awards 2021. A pesar de no ser los más nominados de la noche, la agrupación se alzó con el máximo premio en la categoría de Artista del Año, desbancando a Taylor Swift.

También obtuvo Mejor Dúo o Grupo y, claro, arrancó los aplausos y ovaciones de los presentes gracias a la interpretación en vivo del tema “Butter”, que también ganó en la categoría de Mejor Canción Pop y “My Universe”, en colaboración con Coldplay.

Por primera vez, juntos en un escenario, el grupo británico y los surcoreanos unieron sus talentos sobre el escenario del Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, la noche de este domingo; su video lanzado a finales de septiembre ya supera los 114 millones de vistas en Youtube.

“Es un honor para nosotros estar en este escenario con increíbles artistas. Hace cuatro años teníamos nuestra primera oportunidad en la televisión en estos AMAS, estábamos muy nerviosos, pero ha sido un viaje increíble desde entonces. Nadie hubiera pensado que llegaríamos a este premio, excepto nuestra Army (su club de fans).

“Siete muchachos de Corea, unidos por el amor a la música, recibimos el amor y apoyo de los fans de todo el mundo. Esto es un milagro, en serio, nunca creímos que llegaríamos tan lejos“, afirmó Kim Nam-joon (RM) al recibir el galardón.

México también se hizo presente en la premiación gracias al rostro de Julieta Venegas proyectado en una pantalla durante la canción “Lo siento BB :/”, en colaboración con Tainy y Bad Bunny, éste último ganador a Artista Latino y Mejor Álbum Latino por El Último Tour del Mundo.

Becky G, por su parte, fue ganadora del premio Mejor Artista Latina Femenina y, durante su discurso, agradeció tener raíces mexicanas; dedicó su premio a las minorías.

La noche comenzó con toda la energía gracias al tema “Smokin out the Window”, del concepto Silk Sonic, conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak.

Olivia Rodrigo, quien fue la más nominada de la noche, con siete menciones, pero sólo obtuvo un premio a Artista Nuevo del Año, cantó “Traitor”.

Jennifer López deslumbró con “On my way”; por su parte, a través del tema “Girls like us”, Zoe Wees hizo un llamado a la comprensión y tolerancia.

Además de anfitriona, Cardi B también fue ganadora en la categoría de Mejor Canción Hip Hop por “Up”; durante las tres horas de show, la también actriz lució más de una decena de outfits.

El show incluyó a diferentes generaciones. Ejemplo de ello fue “la batalla (musical) de Boston” que se dio entre los grupos ochenteros New Kids On The Block que interpretaron “You got it (the right stuff)”, “Step by step” y “Hangin’ tough” y New Edition, con canciones como “Candy Girl”, “Mr. telephone man”, “Is this the end”, entre otras.

Con el tema “Body”, Megan Thee Stallion fue la ganadora a Mejor Canción Tendencia, mientras que Taylor Swift se alzó con el premio Mejor Álbum Pop por “Evermore”; ninguna de las dos asistió.

En el género del rock, Machine Gun Kelly fue reconocido como el mejor artista.

“Dicen que el rock se murió, pero parece bastante vivo para mí”, aseguró con el galardón en mano.

The Weeknd, quien estaba nominado a seis categorías, sólo consiguió el de Artista Masculino Favorito de R&B.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Artista del año: BTS

Artista Revelación del Año: Olivia Rodrigo

Colaboración del Año: Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”

Mejor Videoclip: Lil Nas X “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Mejor Artista Pop Masculino: Ed Sheeran

Mejor Artista Pop Femenina: Taylor Swift

Mejor Dúo o Grupo Pop:BTS

Mejor Álbum Pop: Taylor Swift “evermore”

Mejor Canción Pop: BTS “Butter”

Mejor Artista Country Masculino: Luke Bryan

Mejor Artista Country Femenina: Carrie Underwood

Mejor Dúo o Grupo Country: Dan + Shay

Mejor Álbum Country: Gabby Barrett “Goldmine”

Mejor Canción Country: Gabby Barrett “The Good Ones”

Mejor Artista HipHop Masculino: Drake

Mejor Artista HipHop Femenina: Megan Thee Stallion

Mejor Álbum HipHop: Megan Thee Stallion “Good News”

Canción Favorita de Hip-Hop: Cardi B “Up”

Mejor Artista R&B Masculino: The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina: Doja Cat

Mejor Álbum R&B: Doja Cat “Planet Her”

Mejor Canción R&B: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) “Leave The Door Open”

Mejor Artista Latino Masculino: Bad Bunny

Mejor Artista Latina Femenina: Becky G

Mejor Dúo o Grupo Latino: Banda MS de Sergio Lizárraga

Álbum Latino Favorito: Bad Bunny “El último tour del mundo”

Mejor Artista Rock: Machine Gun Kelly

Mejor Artista “Inspiración”: Carrie Underwood

Mejor Artista Góspel: Kanye West

Mejor Artista Dance/Electrónico: Marshmello