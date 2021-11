Julio César Chávez Jr. peleará contra el peruano David “La Pantera” Zegarra el 18 de diciembre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Más que oficial: Julio César Chávez Jr. volverá al cuadrilátero el próximo 18 de diciembre. Su rival ya lo conocemos: será el peruano David Zegarra, quien llegará en horas bajas a su enfrentamiento contra el hijo de “El Gran Campeón”.

Zegarra tiene 37 años, récord de 24-6-4 y ha perdido sus últimos tres combates: Ali Akhmedov, David Lemieux and Stefan Haertel. Todas estas derrotas fueron por nocaut.

Chávez Jr. espera retomar su carrera de la mejor manera posible. Ha estado activo en sus redes sociales, posteando constantemente mensajes positivos y motivadores. Luce cambiado tras una devastadora derrota ante Anderson Silva.

El combate se efectuará en el Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, localidad de Sinaloa, México. El buen hijo vuelve a casa.

Julio Cesar Chavez Jr. To Face David Zegarra on December 18 https://t.co/HV7q3uzuUz pic.twitter.com/o29udsDVV4— BoxingScene.com (@boxingscene) November 22, 2021